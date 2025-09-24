Καιρός: Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας – Πέφτει η θερμοκρασία, ισχυρές καταιγίδες από το Σάββατο

Ο καιρός αλλάζει τις επόμενες ημέρες με το καλοκαίρι να μας αποχαιρετά και να δίνει τη θέση του σε ένα φθινόπωρο διαρκείας που θα φέρει ισχυρές καταιγίδες.

Από την Παρασκευή (26.09.2025) λοιπόν ο καιρός αλλάζει, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, με την ζακέτα να είναι απαραίτητη, καθώς φαίνεται να μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο.

Από το Σάββατο το βράδυ θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα που θα επεκταθούν την Κυριακή στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη.

«Δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου,του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος.

Επισημαίνει μάλιστα Αττική, Θρακή και Αιγαίο μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή πολύ λίγο.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Το ατμοσφαιρικό μπλοκάρισμα (Rex blocking) φέρνει Φθινόπωρο διαρκείας; “

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες τρία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά:

Από την Παρασκευή 26/9 σταδιακά θα πέσει η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς .Την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς.Κατεβάζουμε ζακετούλες για τις πρωινές και βραδινές ώρες!

Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα.

Ευελπιστώ μέγαλος όγκος νερού να πέσει στη θάλασσα διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου,του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανίας.

Την Κυριακή 28/9 και τη Δευτέρα 29/9 οι βροχές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά θα είναι ευεργετικές και ακίνδυνες!

Αττική, Θράκη και Αιγαίο μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή να επηρεαστούν πολύ λίγο.

Θα επανέλθω για επικαιροποποίηση!