Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Καιρός – Θοδωρής Κολυδάς: Τριήμερη ζέστη από το Σάββατο με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου

Ο καιρός θα παραμείνει ξηρός αλλά με μια μικρή αστάθεια στις 9 και 10 Αυγούστου σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα και τοπικά στη Λαμία
παιδιά κάνουν βουτιες
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης έρχεται στην Ελλάδα, καθώς όπως όλα δείχνουν στο τέλος της εβδομάδας οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα και θα αγγίξουν ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο γεγονός ότι αναμένεται μια θερμότερη περίοδος, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί το διάστημα από τις 8 έως τις 10 Αυγούστου με υψηλές θερμοκρασίες.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, δεν πρόκειται για μια αναλυτική πρόγνωση, αλλά για την ανάδειξη της γενικής τάσης των τελευταίων ημερών της εβδομάδας, που ενέχει κάποιο βαθμό αβεβαιότητας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το επόμενο δεκαπενθήμερο διαμορφώνεται μια θερμότερη φάση, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Όπως σημειώνει, στη Λαμία η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς.

Η γενική εικόνα του καιρού παραμένει ξηρή, χωρίς να διαφαίνεται κάποια οργανωμένη ή γενικευμένη μεταβολή. Ωστόσο, μετά τις 10 Αυγούστου εμφανίζονται τοπικά σήματα αστάθειας, κυρίως σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Ο Θοδωρής Κολυδάς υπογραμμίζει επίσης ότι η αξιοπιστία των «ensemble προγνώσεων» – όπως ονομάζονται – είναι μεγαλύτερη έως περίπου την έκτη ή έβδομη ημέρα. Από εκεί και πέρα, όπως αναφέρει, αυξάνεται η διασπορά των προγνωστικών μελών και, κατά συνέπεια, μεγαλώνει και η αβεβαιότητα.

«Οι 15ήμερες ensemble προγνώσεις δεν αποσκοπούν τόσο στην απόλυτα ακριβή αποτύπωση του καιρού κάθε ημέρας, όσο στην ανάδειξη της γενικής τάσης και του βαθμού αβεβαιότητας που τη συνοδεύει», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του, επισημαίνοντας ότι μετά το πρώτο δεκαήμερο αξιολογείται κυρίως η τάση και όχι οι ακριβείς λεπτομέρειες της πρόγνωσης.

Ο καιρός θα παραμείνει ξηρός με μια μικρή αστάθεια στις 9 και 10 Αυγούστου σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα και τοπικά στη Λαμία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
141
131
128
91
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στο πλευρό της ρεπόρτερ Μαρίας Σιαμπάνου οι πυροσβέστες: «Οι ανθρωποφάγοι του καναπέ ας δείξουν αυτοσυγκράτηση»
«Εμείς τη γνωρίζουμε διαφορετικά. Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα. Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία - Μαρία, σε ευχαριστούμε»
H δημοσιογράφος Μαρία Σιαμπάνου 11
Newsit logo
Newsit logo