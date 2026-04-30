Καιρός: Έρχονται βροχές από το μεσημέρι – Άνεμοι 8 μποφόρ και «βουτιά» της θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς από την Παρασκευή

«Χαλάει» από σήμερα (30.04.2026) ο καιρός, με τη θέση του ήλιου και των υψηλών θερμοκρασιών να παίρνουν οι βροχές και οι ισχυροί άνεμοι. Η θερμοκρασία αναμένεται να κάνει «βουτιά» έως και 10 βαθμούς Κελσίου, τις επόμενες ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Όπως αναφέρει ο Γιάννης Καλλιάνος στην πρόγνωση καιρού του, αν και μέχρι στιγμής κυριαρχούν θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 26 βαθμούς Κελσίου, από το απόγευμα το σκηνικό θα αλλάξει απότομα. Οι βροχές θα ξεκινήσουν να «χτυπούν» από τα βόρεια, επηρεάζοντας κυρίως Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο και λίγα τμήματα Θράκης.

Λίγες βροχές θα εκδηλωθούν και στην Στερεά Ελλάδα (οριακά και στα βόρεια της Αττικής) όπως και στη βόρεια Πελοπόννησο.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Από την Παρασκευή ωστόσο, τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν.

Αναμένονται βροχές σε Μακεδονία, Θεσσαλία. Στερεά (και Αττική) Πελοπόννησο και Ήπειρο αλλά και καταιγίδες στα ορεινά της Πελοποννήσου, στη Μεσσηνία και στα τμήματα της κεντρικής Στερεάς.

Το Σάββατο, τα φαινόμενα θα αρχίζουν να εξασθενούν, με βροχές να εκδηλώνονται κυρίως στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

Την Κυριακή, ο καιρός θα παραμείνει άστατος στο ηπειρωτικό κομμάτι της χώρας, όπως σε κεντρική Πελοπόννησο, Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά (βόρεια Αττική) και Θράκη.

Πιο γενικευμένα φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Κρήτη.

Σχετικά με τις θερμοκρασίες, το θερμόμετρο αναμένεται να δείξει έως και 10 βαθμούς πιο κάτω.

Σε ποιες περιοχές θα πνέουν ισχυροί άνεμοι:

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο υδράργυρος στην Αττική. Ενώ σήμερα δείχνει 26 βαθμούς Κελσίου, την Παρασκευή και το Σάββατπ αναμένεται να δείξει 17 με 18 βαθμούς.

Την Κυριακή ωστόσο αναμένεται να ανέβει και πάλι στους 20 βαθμούς.

Παρόμοια εικόνα και στη Θεσσαλονίκη όπου από 22 βαθμούς, η θερμοκρασία την Παρασκευή θα δείξει 14 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από την Παρασκευή και το Σάββατο, φτάνοντας έως και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, αυξάνοντας την πιθανότητα για απαγορευτικό απόπλου.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα.

Ο καιρός σήμερα

Μεταβολή του καιρού στα βόρεια και μετά το μεσημέρι και στην κεντρική χώρα με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Στα βόρεια ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το βράδυ στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια 5 με 6 και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο 7 και πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βορειοανατολικοί στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το βράδυ στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από τις βραδινές ώρες βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από τις βραδινές ώρες στα βόρεια βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν τις βραδινές ώρες και στις βορειότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια από τις απογευματινές ώρες 5 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 και πιθανώς 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Παρασκευή 01.05.2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση στα βορειοανατολικά τις βραδινές ώρες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο 02.05.2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και τις πρωινές ώρες στα νότια μεμονωμένων καταιγίδων.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση για την Κυριακή 03.05.2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 04.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.