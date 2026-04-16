Καιρός: Η αφρικανική σκόνη επιμένει – Υψηλές θερμοκρασίες και αποπνικτική ατμόσφαιρα

Παραμένει η αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με τους νοτιάδες και τις νεφώσεις θα δημιουργήσουν ένα αποπνικτικό σκηνικό.

Η αφρικανική σκόνη ήρθε για να μείνει και σε ορισμένες περιοχές οι συγκεντρώσεις θα είναι αρκετά υψηλές γεγονός που θα προκαλέσει «θολούρα», αλλά και «βαριά» ατμόσφαιρα.

Για σήμερα (16.04.2026) θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και από το απόγευμα στην Κρήτη. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με σκόνη από την Αφρική και μικρή πιθανότητα για ψιχάλες, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις κατά περιόδους, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην ανατολική και νότια χώρα. Από αύριο, Παρασκευή, πάντως, το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης θα αρχίσει να περιορίζεται. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και βαθμιαία έως 8 μποφόρ.

Σχετικά με την θερμοκρασία, την Πέμπτη ο υδράργυρος θα ανέβει πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα νοτιοανατολικά, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 29 βαθμούς, κάτι που ξεχωρίζει ως το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο της ημέρας. Στην υπόλοιπη χώρα, οι θερμοκρασίες θα κινηθούν πάνω από τους 20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, ενώ και στη Βόρεια Ελλάδα θα παραμείνουν κοντά σε αυτά τα επίπεδα, μόλις λίγο χαμηλότερα.

Δείτε live τα επίπεδα της αφρικανικής σκόνης

Ο καιρός την Παρασκευή (17.04.2026)

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα πρόσκαιρα στην Κρήτη θα ενταθούν και πιθανώς κατά τόπους να είναι έντονα.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Πελοπόννησο και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης στην ανατολική και τη νότια χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 22 με 24 βαθμούς, στο Αιγαίο και την Κρήτη τους 18 με 20 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο (18.04.2026)

Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές, τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία όμως στα βόρεια και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός την Κυριακή (19.04.2026)

Σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα (20.04.2026)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο δυτικοί βορειοδυτικοί, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.