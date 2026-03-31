Καιρός: Η κακοκαιρία Erminio έρχεται με ακραία φαινόμενα – Καταιγίδες, άνεμοι 11 μποφόρ και κύματα 6 μέτρων

Με άγριες διαθέσεις μπαίνει ο Απρίλιος και την κακοκαιρία Erminio να φέρνει έντονα καιρικά φαινόμενα με τις βροχές και τις καταιγίδες να σφυροκοπούν τη χώρα.

Η κακοκαιρία Erminio θα ξεκινήσει από σήμερα Τρίτη (31.03.2026) και τα έντονα φαινόμενα θα κορυφωθούν Τετάρτη (01.04.2026) και Πέμπτη (02.04.2026) με τις καταιγίδες να είναι έντονες.

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο προειδοποιώντας για έντονα καιρικά φαινόμενα. Πέρα από τις βροχές οι άνεμοι σε κάποιες περιοχές θα φτάσουν τα 10 μποφόρ, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Για την Αττική υπάρχει κόκκινη προειδοποίηση, καθώς αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και πολύ θυελλώδεις ανέμους. Μεγάλος θα είναι ο κίνδυνος για να εκδηλωθούν πλημμύρες.

Σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας δημοσίευσε έναν χάρτη με τις περιοχές που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Αττική.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου ανέφερε ότι αναμένονται κύματα πέντε μέτρων στα Δωδεκάνησα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, ενώ όπως εξηγεί, η Ελλάδα θα επηρεαστεί από δύο βαρομετρικά χαμηλά, από Ιταλία και Αφρική.

Η Νικολέτα Ζιακοπούλου προέβλεψε επίσης θυελλώδεις ανέμους, φέρνοντας σαν παράδειγμα τα Δωδεκάνησα όπου «θα έχουμε μέση ένταση 10 και 11 μποφόρ, στιγμιαία οι ριπές θα είναι παραπάνω. Θα έχουμε κύματα πέντε και έξι μέτρων».

«Σε αυτή την κακοκαιρία δεν αποκλείω καμία περιοχή για πλημμυρικά φαινόμενα αλλά με προβληματίζουν περιοχές σε Πελοπόννησο, Αιγαίο, Στερεά, στη Θεσσαλία που θα βρέχει αδιάκοπα για 24 ώρες» πρόσθεσε, προβλέποντας πως η Αττική θα επηρεαστεί την Τετάρτη με βροχές από την αρχή της ημέρας και περαιτέρω επιδείνωση του καιρού από το μεσημέρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Τρίτη θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα, οι οποίες θα επεκταθούν προς το βράδυ και σε άλλες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής Στερεάς, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, με ασθενείς έως μέτριες εντάσεις.

Στα βόρεια Επτάνησα, την Ήπειρο και την Κεντρική Μακεδονία αναμένονται και τοπικές καταιγίδες. Η Αττική, η Εύβοια και οι Σποράδες θα έχουν βροχές από αργά το βράδυ της Τρίτης προς τα μεσάνυχτα.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις που θα εναλλάσσονται και με διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. Βροχή αναμένεται αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές κατά διαστήματα και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Καταιγίδες σε όλη τη χώρα

Την Τετάρτη αναμένονται βροχές, μπόρες και δυνατές καταιγίδες σε όλη τη χώρα λόγω της έλευσης βαρομετρικού χαμηλού. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 8-9 μποφόρ στα πελάγη. Σημαντικές ποσότητες βροχής, έως και 80-100 χιλιοστά, προβλέπονται για την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Οι θερμοκρασίες θα είναι 14°C στα βόρεια και 18-21°C στα κεντρικά και νότια.

Ο άστατος καιρός με βροχές θα διατηρηθεί και την Πέμπτη στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, αν και τα φαινόμενα θα είναι κάπως πιο εξασθενημένα σε σχέση με την Τετάρτη, αλλά και πάλι δυνατά κατά τόπους. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 16-19°C, ενώ οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές.

Ο καιρός την Τετάρτη (01.04.2026)

Κακοκαιρία σε όλη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες και πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά, με μεγάλη διάρκεια και ένταση, από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, από τις προμεσημβρινές ώρες στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το απόγευμα στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια), στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας θα είναι πυκνές.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα στα νότια πελάγη σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 8 με 9 και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 14 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη (02.04.2026)

Αστατος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα προβλέπεται να είναι ισχυρά από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλία (περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), από το πρωί στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική και Σερρών, από το μεσημέρι στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια), από αργά το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς και αργά το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες κατά τόπους στα βόρεια ορεινά θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα πελάγη έως 7 και μόνο στο βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι το πρωί θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 5 με 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή (03.04.2026)

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα νότια 7 και από το μεσημέρι θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο (04.04.2026)

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα (πλην της περιοχής της Θράκης) θα εξασθενήσουν από τις απογευματινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και μόνο στο ανατολικό Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.