Καιρός: Ιδιαίτερα θερμός θα είναι ο Οκτώβριος σύμφωνα με το Meteo – Τι δείχνουν οι χάρτες

Η μέση θερμοκρασία Οκτωβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα
Στιγμιότυπο από το κέντρο της Αθήνας, Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024. Η θερμοκρασία σημείωσε άνοδο και έφτασε τους 38 βαθμούς Κελσίου. (ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Ζεστός και ιδανικός για παραλία θα είναι ο καιρός και τον Οκτώβριο σύμφωνα με την Μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την μέση θερμοκρασία που παρουσιάζει το Meteo.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Meteo θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο καιρός τον Οκτώβριο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου

Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 1), σύμφωνα με το 76% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Οκτωβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016).

Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 27%, 31% και 18% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 18% και 6% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.92°C.
 
 Η πρόγνωση αυτή βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), JMA (Ιαπωνία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.

Κατανομή πιθανοτήτων για την μέση θερμοκρασία Οκτωβρίου 2025 στην ΝΑ Ευρώπη, σύμφωνα με τις 400 μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν αρχές Σεπτεμβρίου. Η μέση τιμή των 400 διαθέσιμων προγνώσεων απεικονίζεται στο άνω αριστερά άκρο του γραφήματος

Συνολικά για την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο παραπάνω χάρτης  απεικονίζει την απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας Οκτωβρίου με βάση την μέση τιμή των 400 σεναρίων.

Όπως προκύπτει, θετικές αποκλίσεις αναμένονται σε όλη την ήπειρο, με τις μεγαλύτερες τιμές να εντοπίζονται στην ΒΑ Ευρώπη και τα Βαλκάνια όπου ξεπερνούν τον +1°C.

