Καιρός: Ήλιος, άνοδος της θερμοκρασίας και νηνεμία στην Αττική – Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά μέχρι τις αρχές Μαρτίου

Μετά τις πρόσφατες κακοκαιρίες που έπληξαν την Αττική, η πρωτεύουσα μπαίνει σε ανοιξιάτικη φάση. Ο καιρός, τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να είναι ηλιόλουστος, με ανεβασμένες θερμοκρασίες και ήπιους ανέμους που δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτηση που έκανε στο Χ σήμερα (25.02.2026) αναφέρει πως από σήμερα μέχρι και τις 7 Μαρτίου 2026, ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος με λίγα σύννεφα να σχηματίζονται στο τέλος της εβδομάδας χωρίς όμως να προκαλούνται βροχές και καταιγίδες.

Ο υετός θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα ενώ και πάλι στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται μικρή πιθανότητα ασθενούς βροχής.

Πώς θα κυμανθεί τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία:

Γενικά θα υπάρχει νηνεμία και δεν προβλέπονται θυελλώδεις άνεμοι. Σχετικά με την θερμοκρασία, αναμένεται να ανέβει σταδιακά, με το περισσότερο που θα «αγγίξει» το θερμόμετρο να είναι τους 13 με 18 βαθμούς. Σε κάποιες περιοχές της Αττικής, η θερμοκρασία θα αγγίξει μονοψήφιες τιμές.

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως ο καιρός θα είναι ήρεμος, ανοιξιάτικος, χωρίς σημαντικές μεταβολές και με περιορισμένη δυναμική.

Σχετικά με τον καιρό της υπόλοιπης χώρας, αναμένεται να είναι «διπολικός» μιας και στο Ιόνιο η θερμοκρασία θα αυξηθεί και θα επικρατήσει ο ήλιος ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες και θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Η προοπτική του καιρού για την Αθήνα. Το μετεώγραμμα για την Αθήνα δείχνει μια περίοδο με μικρές εναλλαγές, αλλά χωρίς έντονα φαινόμενα. Η νέφωση παρουσιάζει διακυμάνσεις, με διαστήματα αυξημένης συννεφιάς κυρίως προς τα μέσα της περιόδου και εκ νέου προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς όμως να συνοδεύεται από αξιόλογες βροχοπτώσεις. Ο υετός παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με τα περισσότερα σενάρια να δίνουν μηδενικά ή οριακά ποσά και μόνο προς το τέλος να εμφανίζεται μια μικρή πιθανότητα ασθενούς βροχής.

Οι άνεμοι κινούνται γενικά σε ήπιες έως μέτριες εντάσεις, γύρω στα 2–4 m/s, χωρίς ενδείξεις για ισχυρά επεισόδια ή θυελλώδεις ριπές. Η θερμοκρασία ακολουθεί ήπια ανοδική πορεία, με τις μέγιστες να κυμαίνονται περίπου από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου και τις ελάχιστες να παραμένουν σε μονοψήφιες τιμές. Συνολικά, η εικόνα παραπέμπει σε έναν σχετικά ήρεμο, τυπικά ανοιξιάτικο καιρό, με περιορισμένη δυναμική και χωρίς σημαντικές μεταβολές».

Ο καιρός σήμερα 25.02.2026

Στα δυτικά γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη, την ανατολική νησιωτική χώρα και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και τη Θράκη. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και από το απόγευμα γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα ανατολικά τμήματα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στις Σποράδες και την Εύβοια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 και το πρωί στις Σποράδες έως 7 μποφόρ. Εξασθένηση αναμένεται από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Αρχικά δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα βόρεια πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι και από τα βόρεια.

Άνεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ. Στα νότια αρχικά δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Πέμπτη 26.02.2026

Στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ανατολικά ηπειρωτικά, το Αιγαίο, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βορειοανατολικά όπου θα φτάσει τους 11 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 14 με 16 και τοπικά στα νότια και δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 27.02.2026

Στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Σποράδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και στα νότια έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Πρόγνωση για το Σάββατο 28.02.2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 01.03.2026

Στα βόρεια γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.

Στα νότια λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.