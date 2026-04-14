Καιρός: Ήπιο και με διάρκεια, το νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης

Εκτός από τις αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης που θα περιορίζουν την ορατότητα, αναμένεται να εκδηλωθούν και λίγες τοπικές λασποβροχές
Καιρός: Ήπιο και με διάρκεια, το νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης

Από σήμερα Τρίτη (14.04) η αφρικανική σκόνη έχει φτάσει στη χώρα μας και αναμένεται το νέο, μέτριας έντασης επεισόδιο μεταφοράς από τη Σαχάρα να υποβαθμίσει την ποιότητα του αέρα σε αρκετές περιοχές, μαζί με λασποβροχές.

Ήδη η αφρικανική σκόνη, φτάνει και ξεπερνά οριακά τα θεσμοθετημένα όρια σήμερα, κυρίως στα Επτάνησα, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο.

Από αύριο το μεσημέρι, Τετάρτη (15.04.2026), το φαινόμενο θα επεκταθεί προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Αιγαίου, σύμφωνα με το AtmoHub.

Από την Πέμπτη (16.04), η σκόνη αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας, με πιθανή εξαίρεση ορισμένες περιοχές του Έβρου.

Meteo: Επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης με διάρκεια μέχρι την Παρασκευή

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του μοντέλου DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τρίτη (14.04.2026), αναμένεται να ενταθεί ελαφρώς από την Τετάρτη (15.04.2026).

Σύμφωνα με το Meteo, εκτός από τις αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης που θα περιορίζουν την ορατότητα, αναμένονται και λίγες τοπικές λασποβροχές.

Δείτε την μεταφορά της αφρικανικής σκόνης:

Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται η διασπορά των συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα:

  • Τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης (15.04)
  • Τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (16.04)
  • Τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης (16.04)

Το επεισόδιο δε θα είναι έντονο, ωστόσο θα διαρκέσει τουλάχιστον έως και την Παρασκευή (17.04.2026), ημέρα κατά την οποία αναμένεται να εκδηλωθούν εντονότερες λασποβροχές, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα της χώρας. 

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Νίκο και Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα δώσουν λόγο στα ποινικά δικαστήρια
«Καλούμε κάθε συνάδελφο που έχει υποστεί ή θα υποστεί στο μέλλον προσβολή στην τιμή του και στην αξιοπρέπειά του από τέτοιες συμπεριφορές, να απευθυνθεί στην Ένωση»
Συνέντευξη τύπου από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Νίκο Κωνσταντόπουλο για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών 44
