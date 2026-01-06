Ελλάδα

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το πρωί της Πέμπτης – Οι έξι περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Η ΕΜΥ κάνει λόγο για κόκκινη προειδοποίηση και μιλά για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια
άνθρωπος με ομπρέλα
Βροχή στην Αθήνα / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Στο έλεος της κακοκαιρίας θα βρίσκεται η χώρα για περίπου 48 ώρες με την ΕΜΥ να προχωρά σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου καιρού κάνοντας λόγο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. 

Σύμφωνα με το επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων δυνατές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα Τρίτη (06-01-26) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας. Όπως φαίνεται από την πρόγνωση του καιρού οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (06-01-26)

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Άρτας στα δυτικά και Ιωαννίνων στα δυτικά)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση)

δ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Αύριο Τετάρτη (07-01-26)

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

δ. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

ε. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Την Πέμπτη (08-01-26) τα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, έχοντας πρόσκαιρο χαρακτήρα. Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί άνεμοι δυτικών διευθύνσεων.

