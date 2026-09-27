Ελλάδα

Καιρός: Ισχυρές βροχές και χαλάζι σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 8 Μποφόρ
Δρόμος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Συνεχίζεται η κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας από την Παρασκευή (25.9.26), με την ΕΜΥ να προχωρά σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού το μεσημέρι της Κυριακής (27.9.26).

Η κακοκαιρία που έπληξε και προκάλεσε προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Εύβοια, μαίνεται με ισχυρές βροχές και χαλάζι μέχρι το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ προβλέπονται:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη έως το απόγευμα.

2. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο.

Στην Αττική αναμένονται και σήμερα κατά διαστήματα βροχές, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν με ένταση έως και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρες βροχές νωρίς το πρωί, με σταδιακή βελτίωση του καιρού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Βελτίωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται από τη Δευτέρα, με λίγες μόνο τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Ακόμη καλύτερες αναμένονται οι καιρικές συνθήκες την Τρίτη, αν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα με σήμερα και αύριο.

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