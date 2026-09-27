Ελλάδα

Κακοκαιρία: Πλημμύρισε η Σκιάθος, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους – Απίστευτες εικόνες

Τα ορμητικά νερά παρέσυραν αντικείμενα και εξοπλισμό καταστημάτων, ενώ υπήρξαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και εισροές υδάτων σε κτίρια
Πλημμύρες στη Σκιάθο
Πλημμύρες από τη βροχή στη Σκιάθο
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Πλημμύρισε η Σκιάθος από την κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας από χθες Σάββατο (26.9.26).

Η κακοκαιρία με την έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες, με κεντρικούς δρόμους να μετατρέπονται μέσα σε λίγη ώρα σε χειμάρρους.

Τα ορμητικά νερά παρέσυραν αντικείμενα και εξοπλισμό καταστημάτων, ενώ υπήρξαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και εισροές υδάτων σε κτίρια.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για την ένταση της βροχής. Σύμφωνα με τοπικές και μετεωρολογικές καταγραφές, στη Σκιάθο καταγράφηκαν πάνω από 130 χιλιοστά βροχής μέσα σε περίπου μία ώρα, ενώ ο σταθμός της περιοχής κατέγραψε στιγμιαίο ρυθμό βροχόπτωσης που έφτασε τα 281 χιλιοστά την ώρα.

Η ΕΜΥ είχε προειδοποιήσει για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους έως 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο.

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