Καιρός – Καλλιάνος: Ισχυρές βροχές και μποφόρ έρχονται Τρίτη και Τετάρτη στην Αττική και άλλες 6 περιοχές – Η πιθανότητα για «μετεωρολογική βόμβα»

Η κακοκαιρία θα πλήξει τη χώρα μας για ακόμα μία φορά φέτος με τα προγνωστικά να κάνουν λόγο για έντονα φαινόμενα από την ερχόμενη Τρίτη προς Τετάρτη (1/4/2026), σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο. Ίδια πρόγνωση έχει και ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, ο οποίος όμως τονίζει ότι πιο ακριβής πρόγνωση θα έχουμε την Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, «τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για την κακοκαιρία της επόμενης εβδομάδας, επιμένουν ότι από την ερχόμενη Τρίτη προς Τετάρτη, με κύρια ημέρα επιδείνωσης την Τετάρτη, η χώρα μας θα επηρεαστεί από ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα κινηθεί από την περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου προς την Αδριατική και στη συνέχεια θα προσεγγίσει τον ελλαδικό χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σύστημα αυτό αναμένεται να συνοδεύεται από πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά περιόδους έντονες, αυξημένη πιθανότητα για πλημμυρικά φαινόμενα, θυελλώδεις ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν τα 9–10 μποφόρ, καθώς και χιονοπτώσεις στα πολύ ορεινά τμήματα.

Τα αριθμητικά προγνωστικά μοντέλα εξακολουθούν να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ως προς την ακριβή εξέλιξη και την τροχιά του χαμηλού. Ένα βασικό σενάριο τοποθετεί τα πιο έντονα φαινόμενα στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, την Εύβοια, τις Σποράδες και τη νοτιοδυτική Κρήτη. Ένα δεύτερο σενάριο μετατοπίζει τον πυρήνα των φαινομένων προς το Ανατολικό Αιγαίο, το Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, και πιθανώς και τη Θεσσαλία.

Η τελική θέση και η τροχιά του χαμηλού δεν μπορούν ακόμη να προσδιοριστούν με απόλυτη ακρίβεια, κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό για τέτοιου είδους δυναμικά συστήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά τη λεγόμενη «μετεωρολογική βόμβα», έχει αναφερθεί πιθανότητα περίπου 25% για μεγάλη πτώση της βαρομετρικής πίεσης στο κέντρο του χαμηλού μέσα σε 24 ώρες. Η πιθανότητα αυτή παραμένει χαμηλή αλλά υπαρκτή και γι’ αυτό αναφέρεται ως ενδεχόμενο και όχι ως βεβαιότητα. Ακόμη και αν τελικά συμβεί, πρόκειται για φαινόμενο που έχει εμφανιστεί ξανά στην περιοχή μας, χωρίς όμως να είναι ιδιαίτερα συχνό. Εκτιμάται ότι το βαρομετρικό χαμηλό θα είναι ισχυρό, αλλά δεν θα εξελιχθεί σε μετεωρολογική βόμβα.

Η δυσκολία στην πρόγνωση οφείλεται στο γεγονός ότι ο καιρός αποτελεί ένα χαοτικό σύστημα. Μικρές διαφοροποιήσεις στη γέννηση και την εξέλιξη του χαμηλού μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την τροχιά του, την έντασή του και τις περιοχές που θα δεχθούν τα πιο έντονα φαινόμενα.

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, ως βασικά συμπεράσματα προκύπτουν ότι ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό θα προσεγγίσει τη χώρα μας από το βράδυ της Τρίτης και μετά, θα μεταφέρει μεγάλα ποσά υγρασίας αντλώντας ενέργεια από τη θάλασσα και πιθανότατα θα προκαλέσει έντονα καιρικά φαινόμενα, με αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών. Η Τετάρτη φαίνεται να είναι η πιο κρίσιμη ημέρα.

Η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για μια πιθανή έντονη κακοκαιρία αρκετές ημέρες πριν αποτελεί μέρος της επιστημονικής ευθύνης, ώστε να υπάρχει χρόνος για προετοιμασία, να ενεργοποιείται σταδιακά ο κρατικός μηχανισμός και να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι πιθανές επιπτώσεις.

Καθώς θα πλησιάζουμε χρονικά, τα προγνωστικά στοιχεία θα συγκλίνουν και θα είναι δυνατή μια πιο ακριβής αποτύπωση των περιοχών που θα επηρεαστούν περισσότερο, της έντασης των φαινομένων και της χρονικής τους εξέλιξης.

Συμπερασματικά, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, την Τετάρτη αναμένεται μια σημαντική κακοκαιρία στη χώρα μας, η ένταση της οποίας θα αποσαφηνιστεί τις επόμενες ημέρες».

Θεόδωρος Κολυδάς: «Η ακριβέστερη πρόγνωση θα έρθει τη Δευτέρα»

Ο μετεωρολόγος Θεώδορος Κολυδάς αναφέρει αναλυτικά ότι: «Εχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα η πιθανή εξέλιξη του καιρού για την ερχόμενη εβδομάδα όπου και μέχρι σήμερα τα στοιχεία μας δίνουν σημαντικές ενδείξεις για μια αξιόλογη κακοκαιρία. Η ουσιαστική και ακριβέστερη πρόγνωση θα έρθει τη Δευτέρα , ωστόσο και από σήμερα σας πληροφορούμε για την εξέλιξη του καιρού και τα συστήματα τα οποία θα μας επηρεάσουν.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρότι η τελική εικόνα δεν έχει ακόμη οριστικά κλειδώσει, τα μέχρι τώρα στοιχεία είναι αρκετά σοβαρά ώστε να επιβάλλουν αυξημένη εγρήγορση και προετοιμασία. Γι’ αυτό και, χωρίς δραματοποίηση αλλά με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης, οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμη και για το χειρότερο δυνατό σενάριο.

Στόχος δεν είναι να καλλιεργηθεί φόβος, αλλά να υπάρξει έγκαιρη επίγνωση, ώστε οι αρμόδιοι φορείς, οι υπηρεσίες και οι πολίτες να μην βρεθούν προ εκπλήξεως, αν η ατμοσφαιρική εξέλιξη λάβει τελικά την πιο επικίνδυνη μορφή της».