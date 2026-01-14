Καιρός – Καντερές: Αλκυονίδες μέρες από σήμερα μέχρι την Παρασκευή – Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Υποχωρεί σταδιακά το τσουχτερό κρύο των τελευταίων ημερών και όλα δείχνουν πως μέχρι την Παρασκευή θα πάρουμε μια δόση από καλοκαίρι καθώς ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σημαντικά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του γνωστού μετεωρολόγου Νίκου Καντερέ για τον καιρό, από σήμερα (14.1.26) θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες που θα διαρκέσουν με την Παρασκευή ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 16 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Αριστοτέλης προσδιόρισε ως αλκυονίδες ημέρες στη διάρκεια του χειμώνα εκείνες τις ημέρες, που ακολουθούσαν ημέρες με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και πολύ ισχυρούς ανέμους έχοντας σαν κύρια χαρακτηριστικά τις λιακάδες, με την απουσία των νεφών και των βροχών, καθώς και τους πολύ εξασθενημένους ανέμους, για να μπορέσουν οι αλκυόνες να μπορέσουν να “ωοτοκήσουν” στις ακτές της Αττικής κατά το μύθο».

«Όπως το Δεκέμβριο, έτσι και τον Ιανουάριο ήρθαν οι ηλιόλουστες ημέρες που θα έχουμε από αύριο Τετάρτη έως τη Παρασκευή. Στην Αθήνα, ύστερα από τους θυελλώδεις ανέμους και τις μέγιστες θερμοκρασίες της Τρίτης και της Δευτέρας να μην ξεπερνούν τους 7 και 8 βαθμούς, έρχονται αύριο Τετάρτη 16 βαθμοί και παρόμοιες Πέμπτη και Παρασκευή με τους ανέμους να είναι εξασθενημένοι» σημειώνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Αριστοτέλης παρατήρησε αυτή την αλλαγή του καιρού, καθώς εκείνη την εποχή δεν γνώριζε τη φυσιολογική μετάβαση, από τα βαρομετρικά χαμηλά, στα βαρομετρικά υψηλά, όπως κινούνται τα βαρομετρικά συστήματα στην ανώτερη ατμόσφαιρα, αλλά παρατήρησε ότι οι καιρικές συνθήκες την ημέρα για τις ομιλίες στην τότε “αγορά” ήταν κατάλληλες και ευχάριστες» συμπλήρωσε.

Κατέληξε, δε, λέγοντας: «Το Σαββατοκύριακο φεύγουν οι αλκυονίδες για να ξανάρθουν το Φεβρουάριο, χωρίς αυτό να είναι σίγουρο αφού δεν είναι υποχρεωτικό, ούτε για την εμφάνιση ούτε για τις ημέρες».

Η πορεία του καιρού μέσα από την εφαρμογή Windy:

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά όπου θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στα νότια τους 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Από το βράδυ αραιές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες και κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-01-2026

Στο Ιόνιο, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές με τη ίδια ένταση.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς αλλά από το μεσημέρι και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-01-2026

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με σποραδικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο, την Κρήτη και την ανατολική ηπειρωτική χώρα, μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στην ανατολική χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18-01-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στην ανατολική χώρα.