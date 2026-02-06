Καιρός: Καταιγίδες χτυπούν Δωδεκάνησα και βόρειο Αιγαίο – Νεκρός από την κακοκαιρία στην Κομοτηνή, πλημμύρες στην Πελοπόννησο

Εξασθενεί σταδιακά σήμερα (06.02.2026) η κακοκαιρία που έπληξε με μποφόρ και καταιγίδες αρκετές περιοχές της Ελλάδας με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του στην Κομοτηνή, να εκκενωθούν σχολεία στον Πύργο και να υπάρξουν καθιζήσεις και πλημμύρες κυρίως στα δυτικά. Σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό πολιτών από τα σπίτια τους που είχαν γεμίσει λασπόνερα.

Σήμερα η κακοκαιρία θα επικεντρωθεί στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Αναλυτικά, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, βροχές και χαλάζι μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του Αιγαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισχυροί άνεμοι από 8 έως 9 μποφόρ θα σαρώσουν το Ανατολικό Αιγαίο.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε live που θα πνέουν ισχυροί άνεμοι:

Νεκρός οδηγός που παρασύρθηκε από τα νερά στην Κομοτηνή

Ένας άνδρας 55 χρόνων έχασε τη ζωή του την Πέμπτη, όταν πέρασε από ιρλανδική διάβαση στην Κομοτηνή με αποτέλεσμα να τον παρασύρουν τα ορμητικά νερά.

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη αλλά η μανία του χειμάρρου έκανε αδύνατη τη διάσωσή του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως είχαν τοποθετηθεί ειδικές σημάνσεις στη διάβαση αλλά ο άτυχος άνδρας τις αγνόησε και επιχείρησε να την διασχίσει.

Χωρίς νερό ο Πύργος και η Αρχαία Ολυμπία

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας και στον Πύργο και την Αρχαία Ολυμπία όπου δρόμοι κόπηκαν στα 2, πλημμύρισαν σπίτια, σχολεία και δρόμοι ενώ λόγω κατολίσθησης έσπασε κεντρικός αγωγός ύδρευσης με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή νερού.

Συγκεκριμένα, ο Πύργος βυθίστηκε στο νερό και τις λάσπες. Κάτοικοι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους και δρόμοι πλημμύρισαν. Ακόμα κατολισθήσεις και καθιζήσεις δρόμων άνοιξαν τρύπες αποκλείοντας τους ανθρώπους στα σπίτια τους, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας.

Στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας υπερχείλισαν ρέματα με αποτέλεσμα το νερό να μπει μέσα στα χωριά παρασέρνοντας φερτά υλικά.

Σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων, κατολισθήσεις, καθιζήσεις δρόμων και το αγροτικό δίκτυο να έχει δεχτεί σοβαρό πλήγμα.

Τα σχολεία σήμερα στον Πύργο θα παραμείνουν κλειστά.

Κάτω από τα λασπόνερα η Μεσσηνία

Σοβαρά προβλήματα και στη Μεσσηνία όπου ήχησε το 112 στα κινητά των κατοίκων της Τριφυλίας.

Δρόμοι πλημμύρισαν ή έσπασαν στα δύο, πλημμύρισαν κεντρικοί άξονες και αγροτικές εκτάσεις ενώ υπήρξε και καθίζηση από τα ορμητικά νερά.

Οι δρόμοι μπλοκαρίστηκαν από τα φερτά υλικά που κατέβασε το βουνό ενώ η πυροσβεστική επιχείρησε για την άντληση νερού σε 4 πλημμυρισμένα υπόγεια.

Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 4/2026 που εκδόθηκε την Τετάρτη στις 12.00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

Β.. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

2. Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Ο καιρός σήμερα

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρά, γρήγορα θα εξασθενήσουν, όμως το βράδυ θα ενταθούν εκ νέου.

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές που από τις προμεσημβρινές ώρες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 και τοπικά στη Κρήτη 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες ώρες και στα Δωδεκάνησα μέχρι το πρωί με πρόσκαιρη εξασθένηση. Τα φαινόμενα θα ενταθούν εκ νέου τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για το Σάββατο 07.02.2026

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη νύχτα στη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στο νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 15 με 18 βαθμούς, τα δυτικά τους 16 με 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 08.02.2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές στα βόρεια και το πρωί στα κεντρικά.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 09.02.2026

Λίγες νεφώσεις οι οποίες θα είναι αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στη νότια Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί 4 με 5 και σταδιακά στα κεντρικά και τα νότια νότιοι 4 με 6 και στα βόρεια ανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση για την Τρίτη 10.02.2026

Άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια 5 με 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι αρχικά νότιοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί 5 με 7, βαθμιαία όμως θα στραφούν σε βόρειους 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.