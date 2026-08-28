Καιρός – Κολυδάς: Σταθερά υψηλές οι θερμοκρασίες για το επόμενο 10ήμερο – «Παρατεταμένη θερμή περίοδος και τον Σεπτέμβριο»

«Η ζέστη επιμένει στην Αθήνα και στις αρχές Σεπτεμβρίου, όχι όμως ιδιαίτερα έντονη», ενημερώνει ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς στην τελευταία ανάρτησή του για τον καιρό. Όπως και τις προηγούμενες μέρες, έτσι και το επόμενο 10ήμερα η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, με πολύ μικρή πιθανότητα βροχής.

Αναλυτικά ο Θοδωρής Κολυδάς πληροφορεί ότι «η νέα 10ήμερη ensemble πρόγνωση του καιρού για την Αθήνα δείχνει ότι, παρά τα μικρά σκαμπανεβάσματα, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου.

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Σήμερα βρισκόμαστε κοντά στους 35°C, ενώ μετά από μια μικρή υποχώρηση το Σαββατοκύριακο, ο υδράργυρος φαίνεται να επιστρέφει σε επίπεδα 34–35°C από την 1η έως περίπου την 3η Σεπτεμβρίου. Ακόμη και προς το τέλος του δεκαημέρου, οι περισσότερες προβλέψεις κρατούν τις μέγιστες πάνω από τους 32°C.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί η κλιματική μέση μέγιστη θερμοκρασία για την Αθήνα στις αρχές Σεπτεμβρίου βρίσκεται περίπου στους 30°C. Επομένως, για αρκετές ημέρες μιλάμε για θερμοκρασίες 3 έως και 5 βαθμούς υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή. Δεν πρόκειται απαραίτητα για ακραία ζέστη, αλλά σίγουρα για παρατεταμένη θερμή περίοδο, η οποία περνά πλέον και στον Σεπτέμβριο.

Παράλληλα, η πιθανότητα αξιόλογης βροχής παραμένει πολύ μικρή. Μόνο γύρω στις 4–5 Σεπτεμβρίου εμφανίζεται ένα ασθενές σήμα για κάποια φαινόμενα, χωρίς όμως προς το παρόν ιδιαίτερη βεβαιότητα.

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Η νέα αυτή παρουσίαση ίσως στην αρχή φαίνεται λίγο πιο σύνθετη, όμως πιστεύω ότι σιγά σιγά θα συνηθίσουμε αυτόν τον τρόπο πρόγνωσης. Το σημαντικό είναι ότι δεν βλέπουμε πλέον μόνο έναν αριθμό για κάθε ημέρα. Βλέπουμε ταυτόχρονα την πιθανότερη εξέλιξη, το εύρος της αβεβαιότητας και τις πιθανότητες να συμβεί κάτι διαφορετικό.

Έτσι αποκτούμε μια πολύ καλή εικόνα για το επόμενο δεκαήμερο και όχι την ψευδαίσθηση μιας απόλυτα βέβαιης πρόγνωσης».