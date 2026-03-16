Ελλάδα

Καιρός – Κολυδάς: Βροχές και χιονοπτώσεις από την Τετάρτη – Έρχεται τριήμερο κύμα κακοκαιρίας

ΒΡΟΧΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ. (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISI)
eurokinissi

Αισθητά θα αλλάξει ο καιρός από την Τρίτη (17.03.2026) και κυρίως την Πέμπτη (19.03) αι την Παρασκευή (20.03) σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θεόδωρο Κολυδά.

Συγκεκριμένα, ένα σύστημα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα και βρίσκεται «προ των πυλών». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο συστήματα που θα κινηθούν από τον κόλπο της Σύρτης και το Στενό της Σικελίας αναφέρει ο Θεόδωρος Κολυδάς και θα προκαλέσουν την αλλαγή στον καιρό.

Αυτά θα δώσουν όχι μόνο αξιόλογες βροχές, αλλά και χιονοπτώσεις. Υπάρχει μικρή, αλλά υπαρκτή πιθανότητα, τα χιόνια να κατέβουν πρόσκαιρα και σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας από την Πέμπτη προς την Παρασκευή (θα το δούμε τις επόμενες μέρες) , ενώ στα ορεινά οι χιονοπτώσεις θεωρούνται σχεδόν βέβαιες και κατά τόπους ενδέχεται να είναι σημαντικές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Θεόδωρο Κολυδά οι βροχές την Τρίτη (17.03) και την Τετάρτη (18.03) θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα, όμως από την Πέμπτη (19.03) και μετά θα γίνουν πιο γενικευμένες, επηρεάζοντας και το Αιγαίο καθώς και την Κρήτη.

Την ίδια στιγμή, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά θα γίνουν θυελλώδεις 8 μποφόρ, εντείνοντας την αίσθηση του κρύου.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως η αστάθεια ίσως διατηρηθεί και μετά τις 24 Μαρτίου, με νέες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Η άνοιξη, λοιπόν, φαίνεται πως θα χρειαστεί λίγη ακόμη υπομονή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
238
38
38
28
27
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Τόσο εκτεταμένη η απάτη το 2020 που ήταν αδύνατο να μην τη δεις, ενημέρωσα γραπτώς Αυγενάκη και Γεωργαντά»
«Ήταν ενήμεροι για όλα. Ακόμα και λίγο πριν την καθαίρεση μου το 2024 έκανα έγγραφο» είπε η πρώην διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δίκη του πρώην διοικητή του Οργανισμού
Η Παρασκευή Τυχεροπούλου
Καλαμαριά: «Όσοι επιχειρούν να σπιλώσουν τη μνήμη του Κλεομένη θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου» λέει ο δικηγόρος του 20χρονου
«Η δολοφονία του Κλεομένη δεν θα μείνει ατιμώρητη. Η καταδίκη πρέπει να είναι καθολική όχι a la carte», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου
Ο 20χρονος που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά
«Δεν έκανε αυτά που του αποδίδουν» λέει ο πατέρας του 21χρονου που εμπλέκεται στον ομαδικό βιασμό της 17χρονης στα Χανιά
«Το παιδί μου δεν έχει κάνει τίποτα και δεν έχει αναμιχθεί σε κάτι τέτοιο. Βρέθηκε μπλεγμένο χωρίς να φταίει» λέει στο newsit.gr ο πατέρας ενός από τους συλληφθέντες για την υπόθεση
Ανήλικη
Απολογείται ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα
Ο Πολωνός αρνείται τις κατηγορίες ενώ έχει κατασχεθεί το κινητό, όπου εντοπίστηκαν φωτογραφίες πολεμικών πλοίων, καθώς και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες θα εξεταστούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.
Ο 58χρονος Πολωνός
Newsit logo
Newsit logo