Καιρός: Κρύο αλλά με περιορισμένα χιόνια και χωρίς βροχή την Πρωτοχρονιά – Τα στοιχεία 3 προγνωστικών μοντέλων

Πλησιάζοντας προς την Πρωτοχρονιά όλα δείχνουν πως το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι το κρύο αλλά τα πολυπόθητα χιόνια φαίνεται πως θα παραμείνουν στα πολύ ορεινά και τα όποια φαινόμενα θα είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά: «Η εικόνα που διαμορφώνεται για την αλλαγή του χρόνου αποτυπώνει μια σαφή μετατόπιση των προγνωστικών σε ένα ψυχρό αλλά σχετικά ήπιο καιρικό σκηνικό, χωρίς εντυπωσιακά φαινόμενα. Τα τρία βασικά προγνωστικά μοντέλα – ICON, GFS και ECMWF – συγκλίνουν πλέον στο γενικό μοτίβο, με τις αποκλίσεις να εντοπίζονται κυρίως στη θερμοκρασιακή λεπτομέρεια και όχι στη συνολική εξέλιξη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κοινός παρονομαστής και των τριών λύσεων είναι η απουσία οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού πάνω από τη χώρα. Οι πιέσεις παραμένουν σχετικά υψηλές και η κυκλοφορία δεν ευνοεί την ανάπτυξη μετωπικών συστημάτων, στοιχείο που περιορίζει σημαντικά την έκταση και την ένταση των φαινομένων. Ο υετός, όπου εκδηλωθεί, θα είναι σποραδικός και ασθενής, με μεγαλύτερη πιθανότητα σε τμήματα του ανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου και κυρίως στην Κρήτη» σημειώνει.

«Το ICON παρουσιάζει τη πιο “στεγνή” εκδοχή, αποδίδοντας έναν καιρό με περιορισμένη υγρασία και ελάχιστες βροχές, ουσιαστικά εγκλωβισμένες στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Το σενάριο αυτό δίνει έμφαση στη σταθερότητα της ατμόσφαιρας και στη νυχτερινή πτώση της θερμοκρασίας, χωρίς όμως αξιόλογη καιρική δράση» τονίζει.

«Το GFS, από την άλλη πλευρά, δείχνει να έχει κάνει ένα σαφές βήμα πίσω ως προς τον υετό, προσαρμοζόμενο σε πιο φειδωλές λύσεις σε σχέση με προηγούμενες προγνώσεις (όπως είχαμε επισημάνει) . Παρά τη μείωση των φαινομένων, παραμένει το πιο ψυχρό μοντέλο, επιμένοντας σε χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά και στις κλειστές πεδινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας. Πρόκειται για ένα καθαρά ψυχρό σενάριο, με το κρύο να «περνά» χωρίς να συνοδεύεται από υετό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ECMWF κινείται στη μέση οδό, προσφέροντας την πιο ισορροπημένη εικόνα. Διατηρεί περιορισμένα ασθενή φαινόμενα στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται πιο μετριοπαθές στις ελάχιστες θερμοκρασίες, αποφεύγοντας τις πιο ακραίες ψυχρές τιμές του GFS» συμπληρώνει.

Καταλήγει λέγοντας πως: «Συνολικά, η σύγκλιση των μοντέλων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή του χρόνου θα πραγματοποιηθεί με κρύο, αλλά χωρίς σοβαρές καιρικές εξάρσεις. Ο καιρός δεν θα απασχολήσει με ένταση, με το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται πλέον στο πόσο αισθητή θα είναι η ψύχρα τη νύχτα και τις πρώτες ώρες της νέας χρονιάς, και όχι στο αν θα υπάρξουν φαινόμενα. Ένα σκηνικό χειμωνιάτικο, αλλά ήρεμο, που επιβεβαιώνει ότι η φετινή αλλαγή του χρόνου θα κριθεί περισσότερο στη θερμοκρασία παρά στη βροχή ή το χιόνι.

Από τη Δευτέρα θα μπορούμε να έχουμε μια ακόμη σαφέστερη και επιχειρησιακά χρήσιμη εικόνα του καιρού. Χρόνια Πολλά!».