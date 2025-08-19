Ελλάδα

Καιρός: Ξαφνική μπόρα «χτύπησε» το κέντρο της Αθήνας

Πολλοί, απ' ότι φαίνεται σε βίντεο, δεν είχαν πάρει τις ομπρέλες τους και έγιναν μούσκεμα
Η σημερινή μπόρα
Η σημερινή μπόρα / φωτό από βίντεο orangepress

Ο καιρός έκανε επιτέλους την διαφορά και μια ξαφνική μπόρα, την οποία όμως περίμεναν οι Αθηναίοι μετά από προβλέψεις των μετεωρολόγων, ξέσπασε σήμερα, Τρίτη (19/8/2025), λίγο πριν της δύο το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο από την Αθήνα, ελάχιστοι είχαν μαζί τους ομπρέλες, αφού τους μήνες του φετινού καλοκαιριού είχαν συνηθίσει μόνο να… τους τυφλώνει ο ήλιος.

Η έντονη βροχόπτωση βέβαια σε λίγα λεπτά υποχώρησε και αυτή την ώρα (14.15) απλά ψιχαλίζει.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα στο επίκεντρο των βροχών θα είναι τα κεντρικά και τα νότια και όπως ανέφερει ο Κώστας Λαγουβάρδος στην πρόγνωση καιρού, είναι πιθανό να εκδηλωθούν μπόρες και στα βόρεια της Αττικής.

Ο καιρός βέβαια από αύριο Τετάρτη θα καλυτερέψει και θα επιστρέψουμε στις υψηλές θερμοκρασίες.

