Καιρός: Κυριαρχεί το τρίπτυχο «Hot, Dry, Windy» – Ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, στους 39 βαθμούς η θερμοκρασία

Μία μικρή ενίσχυση των βοριάδων θα παρατηρηθεί από σήμερα (27/8/2026) στον καιρό η οποία θα κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο και θα μας δώσει μια μικρή ανάσα δροσιάς. Ταυτόχρονα όμως η θερμοκρασία παραμένει υψηλή αφού θα αγγίξει σήμερα τους 39 βαθμούς.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, από σήμερα, το λεγόμενο τρίπτυχο Hot, Dry, Windy (Ζέστη, Ξηρασία, Άνεμοι) θα είναι στο απόγειό του με τις καιρικές συνθήκες και τις υψηλές θερμοκρασίες να κάνουν τη ζωή των πολιτών δύσκολη.

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Στην Αθήνα το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς, στη Δυτική Ελλάδα ωστόσο θα υπάρξει μια υστέρηση στην υποχώρηση της ζέστης.

Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι 7 μποφόρ σε συνδυασμό με θερμοκρασία 38-40 βαθμών Κελσίου. Οι συνθήκες στο Αιγαίο θα γίνουν θυελλώδεις φτάνοντας και τα 8 μποφόρ, κάτι που θα ρίξει την θερμοκρασία.

Σε γενικές γραμμές από το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πιο ήπιες θερμοκρασίες – όχι συνθήκες καύσωνα – και περαιτέρω πτώση από τις 4-5 Σεπτεμβρίου και μετά. Από τη Δευτέρα 31/8 θα πέσει και η θερμοκρασία.

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Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό σήμερα Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι -απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Πρόσκαιρα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36, στα ηπειρωτικά 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας όπου υπάρχει πιθανότητα να ενδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 με 38, τοπικά στα νότια 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 32, στην Κρήτη 34 με 35 τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36, τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό για πυρκαγιά σε 5 Περιφέρειες

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα, Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων, ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Καρπάθου)

Πρόγνωση για Παρασκευή 28-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν όμβροι κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά.

Πρόγνωση για Σάββατο 29-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά και τα νότια.

Πρόγνωση για Κυριακή 30-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες ,οπότε θα σημειωθούν όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.