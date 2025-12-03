Ελλάδα

Καιρός – Μαρουσάκης: Ακραία φαινόμενα με χοντρό χαλάζι, πολλούς κεραυνούς ακόμα και ανεμοστρόβιλους φέρνει η νέα κακοκαιρία

«Ο τύπος αυτός καιρού που θα απασχολήσει τη χώρα μας τις επόμενες αρκετές ημέρες ευνοεί τις πυκνές χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα» λέει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης
Άνθρωποι με ομπρέλες
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι μετεωρολόγοι, καθώς η κακοκαιρία που έρχεται από την Αφρική αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας εκτός από βροχές και καταιγίδες ακόμα και ακραία φαινόμενα με χαλάζι, ανεμοστρόβιλους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναλύοντας το νέο κύμα κακοκαιρίας σημειώνει πως: «Βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες με έμφαση τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα».

Στη συνέχεια τονίζει πως θα επικρατήσουν ανατολικοί – νοτιοανατολικοί άνεμοι προς «την πλευρά του Αιγαίου, άνεμοι ιδιαίτερα υετοφόροι που μπορεί να προκαλέσουν ιδιαίτερα έντονες και με διάρκεια βροχές – ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες».

 

«Ο εκτιμώμενος συγκεντρωτικός όγκος νερού ενδέχεται να προσεγγίσει τοπικά και τους 200 τόνους ανά στρέμμα, τιμές που μπορεί αναλόγως και την περιοχή να οδηγήσουν σε ιδιαίτερα έντονα προβλήματα» σημειώνει.

«Η καλή οργάνωση του βαρομετρικού χαμηλού σε συνδυασμό με τις θαλάσσιες εκτάσεις με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει, είναι δυνατό να οδηγήσει σε συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας που σημαίνει ότι μπορεί να παρατηρηθούν θερμοκρασίες στις κορυφές των νεφών ακόμη και κοντά στους -60 με -80 βαθμούς βαθμούς κελσίου (ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών σε πολύ μεγάλα ύψη μέσα στην τροπόσφαιρα), γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως το χοντρό χαλάζι, αυξημένη συχνότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων – κεραυνών, μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα, υδροστρόβιλοι – ανεμοστρόβιλοι» συμπληρώνει.

«Ο τύπος αυτός καιρού που θα απασχολήσει τη χώρα μας τις επόμενες αρκετές ημέρες ευνοεί τις πυκνές χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα» προσθέτει.

Καταλήγει, λέγοντας, πως πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή.

