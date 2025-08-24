Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς βοριάδες η νέα εβδομάδα – «Κοκκινίζει» από την Πέμπτη και μετά ο υδράργυρος

Υψηλές θερμοκρασίες και δυνατοί άνεμοι θα επικρατήσουν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Μάλιστα, από την Πέμπτη (28.08.2025) ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 37 βαθμούς Κελσίου, στα πρόθυρα ενός μίνι καύσωνα. Ισχυρά, παρόλα αυτά, θα είναι τα μελτέμια.

Από Δευτέρα (25.08.2025) και καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο.

Οι βοριάδες θα διατηρηθούν στα 6 με 7 μποφόρ και πιθανόν να ενισχυθούν λίγο περισσότερο την Πέμπτη, χωρίς όμως να ξεπεράσουν τα 8 μποφόρ.

Παράλληλα, τοπικές, σύντομες μπόρες θα εκδηλώνονται σε ορεινές και ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες, στην Πελοπόννησο, τη Μακεδονία και την Ήπειρο.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει φυσιολογική για την εποχή, με μία μικρή άνοδο από την Πέμπτη και μετά, όταν το θερμόμετρο τοπικά θα αγγίξει τους 35 – 36°C, χωρίς ωστόσο να αναμένονται ακραία φαινόμενα ή καύσωνας.

Meteo: Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες της Κυριακής 24 Αυγούστου

Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν την Κυριακή (24.08.2025), στα νότια της χώρας με τη μέγιστη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 36°C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Λίνδο στους 35.7 °C.

Σύμφωνα με το σύνολο των διαθέσιμων προγνωστικών σεναρίων, αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας η οποία μέχρι τις 27 Αυγούστου θα κυμαίνεται σε κανονικά επίπεδα για την εποχή.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.

Ο καιρός της Δευτέρας 25 Αυγούστου

Αίθριος καιρός με μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και κανονικές θερμοκρασίες. Άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και μπόρες θα εκδηλωθούν στα ορεινά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 32, στη Θεσσαλία και τη Στερεά από 18 έως 33, στην Ήπειρο από 15 έως 31, στην Πελοπόννησο από 18 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 21 έως 33, στις Κυκλάδες από 21 έως 31, στη Ρόδο από 25 έως 33 και στην Κρήτη από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι βορειοδυτικοί στα 3 με 5 μποφόρ, στο Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και βαθμιαία νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς.