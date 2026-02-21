Καιρός: Νέο κύμα με βροχές και καταιγίδες μέσα στη νύχτα – Με ήλιο τα φετινά Κούλουμα

Κούλουμα με ήλιο και καιρό που ευνοεί το πέταγμα του χαρταετού, θα είναι σύμφωνα με τους μετεωρολόγους οι φετινές συνθήκες της Καθαράς Δευτέρας. Ωστόσο, μέχρι τότε, θα μεσολαβήσει ένα νέο κύμα με βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, μέσα στη νύχτα και τα ξημερώματα της 22ας Φεβρουαρίου, αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες, στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου δηλαδή: Κρήτη, Σποράδες, Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσά τους είναι και περιοχές που επλήγησαν από καταιγίδες τις προηγούμενες ώρες, όπως η Λήμνος. Στις παραπάνω περιοχές, αναμένονται μπόρες, βροχές αλλά και ισχυρές καταιγίδες, μέσα στη νύχτα και μέχρι το πρωί της Κυριακής (22/2/26).

Την Κυριακή βελτιώνεται ο καιρός. Οι βροχές θα συνεχιστούν σε κάποια σημεία της χώρας, ιδιαίτερα στα Κεντρικά και Νότια ενώ καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη.

Η Κυριακή θα είναι η πιο ψυχρή μέρα του τριημέρου, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 μέχρι 16 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την Καθαρά Δευτέρα, αναμένονται ακόμη καλύτερες καιρικές συνθήκες. Θα έχει όμως και τον απαιτούμενο αέρα για να γίνει το πέταγμα του χαρταετού. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη, όπου αναμένονται τοπικές βροχές.

Από την Τρίτη και για μία εβδομάδα τουλάχιστον, φαίνεται ότι θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες.

Δείτε live την εξέλιξη των φαινομένων, μέσα από το γραφικό του Windy:

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή 22/2/26

Στη Θράκη, πρόσκαιρα στα νότια τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Εύβοια, την Κρήτη και πιθανώς πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Τα φαινόμενα από το μεσημέρι στα βόρεια και από το βράδυ βαθμιαία στα κεντρικά θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 10 με 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στη Θράκη και στα νότια τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση από το μεσημέρι.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, πρόσκαιρα στα παράκτια 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Στα υπόλοιπα βόρειοι βορειδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στη κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη δυτική Πελοπόννησο και πιθανώς στα νότια τμήματα του Ιονίου.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 έως 5 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο από -03 (μείον 3) έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια, όπου στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από τις απογευματινές ώρες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί, στα ανατολικά και τα νότια κυρίως παράκτια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες και βαθμιαία από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας από την ΕΜΥ

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, κυρίως στην Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις στην Αττική, την Εύβοια και τις Σποράδες μέχρι το μεσημέρι και στα βόρεια ηπειρωτικά από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 13 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 16 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.