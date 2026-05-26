Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Νοσηλευτής καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλακή με αναστολή για σωματική βλάβη ανηλίκου

Η μητέρα του ανήλικου κατήγγειλε ότι εντόπισε σημάδια στο χέρι και στον λαιμό του παιδιού της και κατέθεσε μήνυση
Νοσοκομείο
Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε φυλάκιση 10 μηνών, με τριετή αναστολή για σωματική βλάβη ανηλίκου καταδικάστηκε νοσηλευτής στη Θεσσαλονίκη.

Ο νοσηλευτής παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, ύστερα από καταγγελία ότι άσκησε βία σε βάρος 16χρονου κατά τη διαδικασία σωματικού ελέγχου ενόψει της εισαγωγής του σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσηλευτικού ιδρύματος στη Θεσσαλονίκη.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 47χρονο κατηγορούμενο για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου προσώπου, από υπόχρεο, με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου έντιμου βίου.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη κατόπιν μήνυσης που υπέβαλε η μητέρα του ανήλικου, η οποία κατήγγειλε ότι εντόπισε σημάδια στο χέρι και στον λαιμό του παιδιού της.

Απολογούμενος ο νοσηλευτής αρνήθηκε την κατηγορία, τονίζοντας ότι ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Την ενοχή του ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας, η οποία κατά την αγόρευσή της ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος «ξέφυγε», ενώ επισήμανε ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίστηκε με τον δέοντα τρόπο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
219
133
100
88
87
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βαθιά οδύνη στην κηδεία του Παρασκευά Άντζα στη Δράμα - Τζόρτζεβιτς, Τοροσίδης, Αβραάμ, Γεωργάτος και Καστίγιο αποχαιρετούν τον φίλο και συμπαίκτη τους
Συγγενείς, φίλοι και πρώην συμπαίκτες λένε το τελευταίο αντίο στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή που «έφυγε» στα 49 του
Κηδεία Παρασκευά Άντζα
Ανανεώθηκε πριν 2 λεπτά
Newsit logo
Newsit logo