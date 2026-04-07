Καιρός Πάσχα: Βροχές από τη Μεγάλη Πέμπτη και Ανάσταση με αρκετό κρύο

Κανονική ψυχρολουσία θα μας προσφέρει ο καιρός τις ημέρες του Πάσχα, καθώς από τις υψηλές θερμοκρασίες και την ηλιοφάνεια θα περάσουμε στις βροχές και το κρύο.

Μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος και θα έλεγε κανείς ιδανικός για τις ημέρες τους Πάσχα με τη θερμοκρασία να πλησιάζει κοντά στους 25 με 26 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές.

Από τη Μεγάλη Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει μία μικρή υποχώρηση, ενώ Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο αναμένεται το πέρασμα μίας διαταραχής που θα δώσει βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα. Σταδιακή βελτίωση θα έχουμε από την Κυριακή του Πάσχα.

Στον καιρό των ημερών του Πάσχα αναφέρθηκε και ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνοντας ότι από την Πέμπτη έρχεται κακοκαιρία.

Μεγάλη Πέμπτη: Περισσότερες βροχοπτώσεις, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Μεγάλη Παρασκευή: Ο καιρός παραμένει άστατος, με τις βροχές να συνοδεύουν την περιφορά του Επιταφίου σε πολλές περιοχές.

Μεγάλο Σάββατο: Αναμένεται η πιο αισθητή «βουτιά» της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να πέφτει από τους 25°C στους 16-17°C. Βροχές θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά, τη Δυτική Ελλάδα και τα Επτάνησα.

Την Κυριακή του Πάσχα ο υδράργυρος να ανεβαίνει ιδιαίτερα στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, αν και οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Ο καιρός τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026)

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου.

Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Το μεσημέρι στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βορειοανατολικά, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη (09.04.2026)

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες πρόσκαιρους όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρεια.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στις περισσότερες περιοχές κυρίως της ανατολικής χώρας θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός τη Μεγάλη Παρασκευή (10.04.2026)

Στα βορειοανατολικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα θαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Από το βράδυ εκ νέου στα βόρεια οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα έχει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο (11.04.2026)

Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς κατά τόπους καταιγίδες.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς όπου και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα νότια.