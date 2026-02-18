Καιρός: «Ψυχρό μέτωπο» με καταιγίδες την Παρασκευή και το Σάββατο – Ηλιόλουστη Καθαρά Δευτέρα με ισχυρούς ανέμους

Το τριήμερο της αποκριάς θα «χωριστεί στα δύο», αφού βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά αναμένεται να σημειωθούν από την Παρασκευή (20.02.2026) μέχρι και το Σάββατο απο τα δυτικά στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Ωστόσο από την Κυριακή τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν, ενώ την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα είναι αισθητά βελτιωμένος.

«Στρώνει» ο καιρός αύριο Πέμπτη με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και εξασθένηση των ανέμων στα πελάγη. Από την Παρασκευή, έρχεται «ψυχρό μέτωπο» το οποίο θα διαρκέσει όλο το 24ωρο και θα παρουσιάσει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, το φαινόμενο του «ψυχρού μετώπου» θα επεκταθεί από τα δυτικά δηλαδή Ήπειρο, Θεσσαλία και θα επεκταθεί προς Μακεδονία, Θράκη και Ανατολικό Αιγαίο. Το Σάββατο τα περισσότερα φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά ηπειρωτικά και μέχρι το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Οι βροχές θα είναι περισσότερες πάλι στη δυτική Ελλάδα τη Θράκη, την Εύβοια, τις Σποράδες και το ανατολικό Αιγαίο. Από τα καιρικά φαινόμενα θα επηρεαστεί και η Αττική, όπου αναμένονται φυσιολογικές βροχές την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο απόγευμα – βράδυ.

Μέσα στο διήμερο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15-16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι την Παρασκευή θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέχρι 8 μποφόρ στα πελάγη. Στο Ιόνιο εξασθενούν το μεσημέρι, ενώ το Σάββατο θα σημειωθούν βοριάδες μέχρι 8 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«”Ψυχρό μέτωπο (cold front) θα χωρίσει στα δύο το τριήμερο της αποκριάς..”

Σε καιρική ηρεμία θα βρεθεί η χώρας μέχρι και την Πέμπτη με τους ανέμους σταδιακά να εξασθενούν και τον ήλιο να επικρατεί όλο και περισσότερο.

Από την Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο ένα ψυχρό μέτωπο κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα μας απο τα δυτικά στα ανατολικά με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας.

Συγκεκριμένα:

Από την Παρασκευή το πρωί θα αρχίσει να βρέχει στα δυτικά και σχετικά γρήγορα τα φαινόμενα μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν ανατολικότερα.

το πρωί θα αρχίσει να βρέχει στα δυτικά και σχετικά γρήγορα τα φαινόμενα μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν ανατολικότερα. Το Σάββατο τα περισσότερα φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά ηπειρωτικά και μέχρι το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Οι βροχές θα είναι περισσότερες πάλι στη δυτική Ελλάδα τη Θράκη, την Εύβοια, τις Σποράδες και το ανατολικό Αιγαίο.

Στην Αττική περιμένουμε φυσιολογικές βροχές την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο απόγευμα-βράδυ.

Στο πεδίο των ανέμων: Την Παρασκευή νοτιάδες μέχρι 8 μποφόρ στα πελάγη. Στο Ιόνιο εξασθενούν το μεσημέρι. Το Σάββατο βοριάδες μέχρι 8 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15-16 βαθμούς το διήμερο αυτό.

Κυριακή της αποκριάς : Βελτιωμένος καιρός που δεν θα επηρεάσει τις παρελάσεις σε Πάτρα, Ξάνθη, Γαλαξίδι και σχεδόν σε όλη την επικράτεια εκτός από τον άστατο καιρό της Κρήτης. Στο Ρέθυμνο θα ψιλοβρέχει. Η θερμοκρασία θα πέσει 1-2 βαθμούς και οι βοριάδες που θα είναι οι επικρατέστεροι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο.

: Βελτιωμένος καιρός που δεν θα επηρεάσει τις παρελάσεις σε Πάτρα, Ξάνθη, Γαλαξίδι και σχεδόν σε όλη την επικράτεια εκτός από τον άστατο καιρό της Κρήτης. Στο Ρέθυμνο θα ψιλοβρέχει. Η θερμοκρασία θα πέσει 1-2 βαθμούς και οι βοριάδες που θα είναι οι επικρατέστεροι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο. Καθαρά Δευτέρα: Ηλιοφάνεια σχεδόν παντού με βοριάδες στα 8 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε άνοδο.

Υ.Γ : Στη συνέχεια για αρκετές ημέρες ο καιρός θα διατηρηθεί καλός… Θα ξεμουλιάσουμε!».

Δείτε live την πορεία του καιρού

Πρόγνωση για αύριο Πέμπτη (19/02)

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, στα δυτικά όμως γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στα δυτικά και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα πυκνώσουν και αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 με βαθμιαία ενίσχυση από το μεσημέρι σε 5 με 6 και στο Ιόνιο το βράδυ έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 4 με 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το βράδυ τοπικές νεφώσεις

Ανεμοι: Αρχικά στις Κυκλάδες μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 5, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νοτιονατολικά βορειοδυτικοί 5 με 6 με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 στρεφόμενοι το μεσημέρι σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή (20/02)

Αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές που από τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, οι οποίες στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται στα βορειοδυτικά από το απόγευμα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για το Σάββατο (21/02)

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ανατολικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θράκη, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και στα ημιορεινά της Θράκης όπου θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα από τα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων που θα φτάνουν τοπικά στο Αιγαίο τα 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Πρόγνωση για την Κυριακή (22/02)

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια και θα εξασθενήσουν. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της ανατολικής Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 και στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα (23/02)

Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 3 με 5, τοπικά στο νοτιανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά.