Καιρός σήμερα: Η θερμοκρασία θα κάνει νέα «βουτιά» – Οι περιοχές όπου είναι πιθανό να βρέξει

Ακόμα πιο ψυχρός θα είναι ο καιρός σήμερα Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου, καθώς η θερμοκρασία θα καταγράψει και νέα πτώση. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, ενώ δεν αποκλείεται τοπικά να εκδηλωθούν λίγες βροχές.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν, θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί και θα εξασθενήσουν πιο αργά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα βόρεια τους 9 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα νότια τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός σε Αττική – Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν βαθμιαία σε νότιους νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από -01(μείον 01) έως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο και τη νότια Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Τις βραδινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στις Σποράδες και τη νότια Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοδυτικοί 4 με 5 και στις Σποράδες 6 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς νοτιοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 και στην Κρήτη έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βορειότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τις πρωινές ώρες, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7.μποφόρ. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και στα βόρεια θα στραφούν βαθμιαία σε νότιους νοτιοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 και στα Δωδεκάνησα έως 17 βαθμούς Κελσίου.