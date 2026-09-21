Ελλάδα

Καιρός σήμερα: Ηλιοφάνεια με παροδική συννεφιά σε πολλές περιοχές της χώρας – Βροχές στα ορεινά

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις, ενώ άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις
καιρός
eurokinissi
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Λιακάδα θα επικρατήσει σήμερα (21/9/2026) στον καιρό με νεφώσεις να εκδηλώνονται κατά διαστήματα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς.

Σύμφωνα με το meteo.gr, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, η θερμοκρασία παραμένει υψηλή, ενώ βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Πιο συγκεκριμένα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και ίσως και στα Επτάνησα από τις μεσημβρινές ώρες. Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στο Αιγαίο, χωρίς να επηρεάζεται η υπόλοιπη χώρα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 33, στην Ήπειρο από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 14 έως 33 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 12 έως 32, στην Πελοπόννησο από 12 έως 31 βαθμούς, στην Κρήτη από 14 έως 31, στα Επτάνησα από 17 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 30 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο και από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο κατά τις πρωινές ώρες. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς και στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ κυρίως στο Βόρειο Ιόνιο.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος αναμένεται ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 33 βαθμούς.

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