Καιρός σήμερα: Λίγες βροχές με ισχυρούς βοριάδες και θερμοκρασίες έως τους 20 βαθμούς – Αναλυτική πρόγνωση

Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες
Καλός θα είναι ο καιρός αύριο Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες βροχές αναμένονται σε Σποράδες, Εύβοια και Κρήτη. Θα «αγγίξει» τους 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές.

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ: Στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, τοπικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός αύριο σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από τις προμεσημβρινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

 

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 01 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στην Εύβοια και τις Σποράδες τοπικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις και βαθμιαία σχεδόν αίθριος. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τμήματα.
Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Στην περιοχή του Καστελόριζου λίγες νεφώσεις αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς Κελσίου.

