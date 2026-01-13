Καιρός: Στους -17°C η θερμοκρασία στο Νευροκόπι – Ανεβαίνει ο υδράργυρος από το μεσημέρι

Ισχυρός παγετός κατεγράφη το πρωί της Τρίτης (13.1.26) σε αρκετές περιοχές και δη στα βόρεια τμήματα της χώρας. Οι χαμηλές θερμοκρασίες δημιούργησαν συνθήκες παγετού, επηρεάζοντας τόσο την καθημερινότητα των κατοίκων όσο και τις μετακινήσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία σημειώθηκε στο Οχυρό Νευροκοπίου, όπου το θερμόμετρο υποχώρησε στους -16,8 βαθμούς Κελσίου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη φήμη της περιοχής ως μία από τις ψυχρότερες της Ελλάδας. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας, κυρίως σε κλειστές πεδινές εκτάσεις και οροπέδια, όπου ευνοούνται συνθήκες έντονου ψύχους τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου / meteo.gr αποτυπώνουν τη γεωγραφική έκταση του ψυχρού κύματος, με αρκετούς σταθμούς στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία να καταγράφουν διψήφιες αρνητικές τιμές.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τέτοιες συνθήκες παγετού αυξάνουν τον κίνδυνο ολισθηρότητας στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, και συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις. Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι καλούνται να λάβουν μέτρα προστασίας για τις καλλιέργειες και τα ζώα, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές, ειδικά σε ευαίσθητες καλλιέργειες.

Το ψυχρό σκηνικό αναμένεται να διατηρηθεί και τις επόμενες ώρες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τον παγετό να εμφανίζεται κυρίως τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, μέχρι να αρχίσει σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τις θερμοκρασίες των επόμενων ημερών μέσα από την εφαρμογή Windy:

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά όπου θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-01-2026

Αραιές νεφώσεις οι οποίες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και την ανατολική νησιωτική χώρα θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα βορειοδυτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και στην Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-01-2026

Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στη βορειοανατολική χώρα και το βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.