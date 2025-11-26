Καιρός: Τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη λόγω της κακοκαιρίας Adel

Ελλάδα

Οι προγνώσεις των μετεωρολόγων για την εξέλιξη της κακοκαιρίας Adel, κάνουν λόγο για έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Αρκετές είναι οι περιοχές όπου δεν θα ανοίξουν τα σχολεία την Πέμπτη (27.11.2025).

Με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά σε περιοχές όπου αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα, εκεί τα σχολεία θα είναι κλειστά την Πέμπτη.

Αναλυτικότερα, κλειστά θα παραμείνουν, όλα τα σχολεία στον Δήμο Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για κύμα κακοκαιρίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου, Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), καθώς και των βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών.

Παράλληλα, ο δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης αποφάσισε την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) καθώς και των Βρεφονηπιακών Σταθμών που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, για την Πέμπτη.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν και την Πέμπτη, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

