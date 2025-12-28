Ελλάδα

Καιρός – Θεσσαλονίκη: Θυελλώδεις άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα και πινακίδες – Κινδύνεψαν οδηγοί αυτοκινήτων και μηχανών

Οι ισχυροί άνεμοι στη συμπρωτεύουσα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, με αυξανόμενη ένταση που θα φτάσει τα 10 μποφόρ
Κόσμος προσπαθεί να προφυλαχθεί από τους δυνατούς ανέμους που πνέουν στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου
Κόσμος προσπαθεί να προφυλαχθεί από τους δυνατούς ανέμους που πνέουν στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου / ΑΠΕ ΜΠΕ / Φωτογραφία Άλκης Κουπίδης

Πτώσεις δεκάδων δέντρων και πινακίδων, χωρίς τραυματισμούς, προκάλεσαν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, μέχρι και 8 μποφόρ, που πνέουν από το μεσημέρι της Κυριακής (28.12.2025).

Η Πυροσβεστική κλήθηκε να παρέμβει σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως για να κόψει τα πεσμένα δέντρα, που ξερίζωσαν οι θυελλώδεις άνεμοι στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (29.12.2025), με αυξανόμενη ένταση που θα φτάσει τα 10 μποφόρ από βόρεια – βορειοδυτική κατεύθυνση.

Από πτώση δέντρου προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένο όχημα.

 

Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τη Θεσσαλονίκη

Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τη Θεσσαλονίκη

Τα μποφόρ στη Θεσσαλονίκη έριξαν κάτω το τρέιλερ της σήμανσης στη διασταύρωση μετά τα «Πράσινα Φανάρια», που προειδοποιεί ότι ο δρόμος είναι κλειστός, λόγω του μπλόκου των αγροτών.

