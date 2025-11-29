Καιρός – Θοδωρής Κολυδάς : Η Ελλάδα μπαίνει στον προθάλαμο του χειμώνα από 4 Δεκεμβρίου- Η ανάρτηση του μετεωρολόγου

Ενα μικρό διάλειμμα θα κάνει η κακοκαιρία με τις βροχοπτώσεις ωστόσο να επιστρέφουν μετά τις 4 Δεκεμβρίου και τη χώρα να μπαίνει στον προθάλαμο του χειμώνα.

Η κακοκαιρία λοιπόν για λίγες ημέρες θα μας αφήσει όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς για να έρθει στη συνέχεια ο χειμώνας. Επισημαίνει μάλιστα ότι αναμένονται αρκετές βροχοπτώσεις που δεν αποκλείεται να προκαλέσουν προβλήματα αν και θα προσφέρουν μεγάλη βοήθεια στην αντιμετώπιση της ξηρασίας.

Στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει:

«Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας ανατολικότερα από αύριο για δυο τρείς μέρες ο καιρός βελτιώνεται πρόσκαιρα. Ξεκινά ένας νέος γύρος βροχοπτώσεων από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος από τις 4 Δεκεμβρίου (εορτής της Αγίας Βαρβάρας ). Αυτό δένει εν μέρει και με την γνωστή μας παροιμία “Αϊ Βαρβάρα βαρβαρώνει, Αϊ Σάββας σαβανώνει, κι Αϊ Νικόλας παραχώνει” που υποδηλώνει την έλευση του χειμώνα .

Η Ελλάδα φαίνεται να μπαίνει δυναμικά στον προθάλαμο του χειμώνα με αυξημένο υετό στις νοτιοανατολικές περιοχές, κάτι που μπορεί να ανακουφίσει σε κάποιον βαθμό την ξηρασία, αλλά και πιθανόν να δημιουργήσει τοπικά προβλήματα εάν συμπέσουν διαδοχικά επεισόδια ραγδαίων βροχών».