Καιρός της Δευτέρας του Πάσχα: Με λασποβροχή, αφρικανική σκόνη και πολλά μποφόρ θα επιστρέψουν οι εκδρομείς

Ο καιρός τη Δευτέρα του Πάσχα φαίνεται πως δεν θα είναι και ο πιο… ήρεμος για την επιστροφή, καθώς οι εκδρομείς θα συναντήσουν σκόνη, νοτιάδες και κατά τόπους λασποβροχή. Αν και δεν αναμένονται έντονα φαινόμενα παντού, οι συνθήκες θέλουν προσοχή, ειδικά σε δρόμους και μετακινήσεις.

Γενικά, ο καιρός θα έχει αρκετές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές κυρίως στη Μακεδονία, αλλά και σε περιοχές όπως η Θεσσαλία και η ανατολική Πελοπόννησος. Οι εκδρομείς που επιστρέφουν καλό είναι να είναι προετοιμασμένοι, ειδικά τις πρωινές και βραδινές ώρες όπου η ορατότητα θα είναι περιορισμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι, ιδιαίτερα στα δυτικά και στο Ιόνιο, όπου θα φτάσουν ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι ριπές μπορεί να αγγίξουν και τα 9. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα είναι πιο ήπιοι, αλλά και πάλι αισθητοί.

Η θερμοκρασία θα ανέβει ελαφρώς, κυρίως στα δυτικά, όπου θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα αρκετά υψηλά για την εποχή. Στα βόρεια θα κινηθεί γύρω στους 17 με 18 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει περίπου τους 20 με 22 βαθμούς.

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ένα νέο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την Τρίτη του Πάσχα έως και την Πέμπτη αναμένονται διάσπαρτες λασποβροχές στις περισσότερες περιοχές, ενώ από το τέλος της εβδομάδας θα αλλάξει το σκηνικό, με βοριάδες να ρίχνουν τη θερμοκρασία και να καθαρίζουν την ατμόσφαιρα.

Πού αναμένεται να βρέξει

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για τη Δευτέρα του Πάσχα

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική και δυτική Μακεδονία έως νωρίς το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών έως νωρίς το απόγευμα στη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 τοπικά 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 τοπικά στην Κρήτη 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Η πρόβλεψη από το meteo

Την Δευτέρα του Πάσχα 13/04/2026 αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικά ασθενείς και πρόσκαιρες βροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 6 έως 26-27 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ. Στον Πατραϊκό οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις εώς 3-4 και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου.