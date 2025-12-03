Καιρός – Τσατραφύλλιας: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες – Επίκεντρο της κακοκαιρίας η Αττική, ακραία φαινόμενα σε 4 περιοχές

Καμπανάκι κινδύνου κρούουν οι μετεωρολόγοι για την επικείμενη κακοκαιρία και τις επίμονες βροχές που κάνουν σταδιακά από σήμερα (3.12.25) την εμφάνισή της. Τα φαινόμενα αναμένεται να κορυφωθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ακραία φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν τη χώρα συνεχόμενα για ώρες. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του για την επικείμενη κακοκαιρία σημειώνει πως «πανελλαδική κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος σημειώνει πως υπάρχει: «Κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις στη μισή Ελλάδα».

Η κακοκαιρία σύμφωνα με την ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια «ξεκινά την Πέμπτη τα χαράματα και από τα δυτικά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στο επίκεντρο και η Αττική (Πέμπτη απόγευμα με Παρασκευή πρωί) όχι τόσο για τα ύψη βροχής, όσο γιατί έχει πλέον πολύ περιορισμένες φυσικές απορροές λόγω της τσιμεντοποίησης» τονίζει.

«Στο Πήλιο, στο Βόλο, στη Λάρισα, στην Πιερία τα ύψη βροχής είναι ακραία και μακάρι να μην επαληθευτούν» σημειώνει.

«Οι περιοχές και οι αντίστοιχες εντάσεις θα επανεκτιμηθούν με βάση την κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού» καταλήγει.