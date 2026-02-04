Καιρός: Βροχές διαρκείας θα επηρεάσουν τη χώρα – Τα δύσκολα την Πέμπτη

Αλλάζει ο καιρός με μια παρατεταμένη περίοδο βροχοπτώσεων που θα επηρεάσει πολλές περιοχές της χώρας. Μάλιστα οι βροχές θα έχουν ένταση.

Η επιδείνωση του καιρού θα αρχίσει από το βράδυ της Τετάρτης (04.02.2026) στα δυτικά και βορειοδυτικά, όμως η Πέμπτη αναμένεται η πιο δύσκολη ημέρα, με πιο εκτεταμένες και κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, καθώς και θυελλώδεις νοτιάδες έως 8–9 μποφόρ.

Όπως επισημαίνει ο Γιάννης Καλλιάνος, η χώρα μπαίνει σε περίοδο παρατεταμένης αστάθειας καιρού για το επόμενο δεκαήμερο, καθώς διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά από τα δυτικά θα φέρουν κατά κύματα βροχοπτώσεις, τοπικές καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της επικράτειας, ενώ δεν θα λείψει και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, αυξάνοντας την πιθανότητα για λασποβροχές.

Σύμφωνα με το mega από σήμερα το μεσημέρι και μετά, το σκηνικό θα αρχίσει να αλλάζει από τα δυτικά, με την εμφάνιση βροχοπτώσεων που έως το βράδυ θα επεκταθούν στη Θεσσαλία και στα βόρεια της χώρας, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και το βόρειο Αιγαίο. Οι βροχές θα είναι κατά τόπους μέτριας έντασης, ενώ στο Ιόνιο και στην Ήπειρο αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις προβλέπονται τις βραδινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας περίπου τους 14 βαθμούς στα βόρεια, τους 16 με 17 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, γύρω στους 19 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα και έως τους 20 βαθμούς στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι. Στο Ιόνιο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα κυμαίνονται στα 4 με 6 μποφόρ, με τάση περαιτέρω ενίσχυσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε τοπικά θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές αργά το βράδυ και προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι νότιοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από αυξημένη συννεφιά, με βροχές που θα γίνουν πιο συχνές και πιο αξιόλογες το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 7 και 14 βαθμών Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι αρχικά ασθενείς και από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους, εντάσεως 4 έως 6 μποφόρ.

Ο καιρός την Πέμπτη (05.02.2026)

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Το απόγευμα τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν και οι καταιγίδες το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 15 με 16 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή (06.02.2026)

Στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός το Σάββατο (07.02.2026)

Λίγες νεφώσεις που το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα αυξηθούν και κυρίως στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο

Ο καιρός την Κυριακή (08.02.2026)

Στη δυτική, τη βόρεια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.