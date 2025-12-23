Καιρός: Βροχές και καταιγίδες την παραμονή των Χριστουγέννων – Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης

Αλλάζει ο καιρός και όπως όλα δείχνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το βράδυ της Τρίτης (23.12.25). Το βροχερό σκηνικό του καιρού αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί την ημέρα των Χριστουγέννων.

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, τονίζοντας ότι πρόκειται για πορτοκαλί προειδοποίηση και σημειώνοντας πως ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από το βράδυ της Τρίτης στο Ιόνιο.

Αύριο Τετάρτη τα ισχυρά φαινόμενα σταδιακά θα επεκταθούν σε όλη τη δυτική χώρα, σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται, στα δυτικά τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη και στις υπόλοιπες περιοχές το απόγευμα της ημέρας των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: