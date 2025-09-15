Καιρός: Βροχές σήμερα και μετά πάλι καλοκαίρι – Βουτιά της θερμοκρασίας σήμερα έως 5 βαθμούς

Φθινοπωρινό θα είναι σήμερα (15.09.2025) το σκηνικό του καιρού καθώς σύννεφα, καταιγίδες και βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους, παρά τις καλοκαιρινές συνθήκες που είχε όλη η Ελλάδα μέχρι και χθες.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτηση που είχε κάνει στο Facebook για τον καιρό της Δευτέρας, χαρακτήρισε το φαινόμενο ως «φθινοπωρινό σκίρτημα» και ξεκαθάρισε πως δεν θα πλήξει καμία κακοκαιρία τη χώρα μας. Όσον αφορά τις βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με τον ίδιο θα εκδηλωθούν κυρίες στα βόρεια και τα ανατολικά.

Πέρα από τις βροχές, θα σημειωθεί και πτώση της θερμοκρασίας από 4 έως 5 βαθμούς.

Οι άνεμοι, όλη την εβδομάδα θα είναι βοριάδες και οι εντάσεις τους θα αυξομειώνονται.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Εξαίρεση θα αποτελέσει ο καιρός τη προσεχή Δευτέρα 15/9, όπου μία μικρό-διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα φέρει λίγες βροχές στη χώρα μας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια (δείτε το χάρτη). Παράλληλα η θερμοκρασία θα πέσει πρόσκαιρα 4-5 βαθμούς, ενώ επικρατέστεροι άνεμοι τη νέα εβδομάδα θα είναι οι βοριάδες με εντάσεις που θα αυξομειώνονται».

Από την Τρίτη ο καιρός θα αρχίσει να «φτιάχνει» αν και οι θερμοκρασίες θα είναι παρόμοιες με τις σημερινές. Την Τετάρτη και επίσημα ο καιρός θα μπει σε γνώριμα «μονοπάτια» καθώς θα δούμε αύξηση της θερμοκρασίας και οι βροχές θα περιοριστούν.

Η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ για σήμερα 15.09.025

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, πρόσκαιρη βελτίωση και εκ νέου αύξηση νεφώσεων το μεσημέρι, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά και τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Στα δυτικά θα φτάσει τους 31 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα φτάσει τους 29 με 31 και τοπικά τους 32, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κατά τόπους θα εκδηλωθούν όμβροι ή μεμωνομένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βαθμιαία 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόσκαιρη βελτίωση και εκ νέου αυξηση νεφώσεων το μεσημέρι, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες, πρόσκαιρη βελτίωση και εκ νέου αύξηση νεφώσεων το μεσημέρι οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι:Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στη νότια Εύβοια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και βαθμιαία στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 και στα νότια έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

Ο καιρός την Τρίτη 16-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 17-09-2025

Στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα για τοπικές βροχές στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Πέμπτη 18-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 19-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βορειοανατολικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.