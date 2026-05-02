Καιρός: Χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και ισχυροί βοριάδες το Σαββατοκύριακο – Αλλαγή σκηνικού από Δευτέρα

Οι χειμωνιάτικες συνθήκες του καιρού που ξεκίνησαν την Πρωτομαγιά θα συνεχιστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο με χαμηλές θερμοκρασίες και βροχές.

Μετά την κρύα Πρωτομαγιά το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με χιονοπτώσεις στα ορεινά, βροχές κυρίως στη Θεσσαλία, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη και χαμηλές θερμοκρασίες ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα φτάσουν την Κυριακή έως και τα 9 μποφόρ, ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, το Σάββατο θα υπάρξουν μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Την Κυριακή θα συνεχιστούν τα φαινόμενα, ακόμη και με χιόνια, όμως από τη Δευτέρα ο καιρός αλλάζει αισθητά, επιστρέφοντας σε ανοιξιάτικο μοτίβο, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει απότομα και να φτάνει τους 20 έως 30 βαθμούς.

Ο καιρός σήμερα Σάββατο (02.05.2026)

Για το Σάββατο 2 Μαΐου 2026 προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και Βόρεια Κρήτη, που πρόσκαιρα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι σε Μακεδονία, Ήπειρο, στα υπόλοιπα δυτικά ηπειρωτικά και στο Ιόνιο και τις βραδινές ώρες σε Κεντρική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο, Σποράδες και Εύβοια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 19 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 1 έως 14 βαθμούς), 9 έως 16 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 9 έως 18 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 7 έως 16 βαθμούς), 10 έως 17 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 13 έως 16 βαθμούς στην Κρήτη, 8 έως 17 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 13 έως 18 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (με ριπές στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο στα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι 3-5 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς μέτριους 4-5 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια τμήματα θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (με ριπές ανέμων στα 60-70 km/h και στο Νότιο Ευβοϊκό στα 80-90 km/h).

Λίγες νεφώσεις παροδικά πυκνότερες, με πιθανότητα ασθενούς βροχής μετά το μεσημέρι περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Ο καιρός την Κυριακή (03.05.2026)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια μεμονωμένες καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα ηπειρωτικά θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής κυρίως χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 18 με 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα (04.05.2026)

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά στα νότια 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Τρίτη (05.05.2026)

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 5 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Τετάρτη (06.05.2026)

Αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.