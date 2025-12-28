Ελλάδα

Καισαριανή: Άγνωστοι έκαψαν τρία αυτοκίνητα και τρία φορτηγά – Βίντεο από τα καμένα οχήματα

Η φωτιά αντιμετωπίστηκε από δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η ΕΛΑΣ
Εμπρησμοί οχημάτων στην Καισαριανή
Εμπρησμοί οχημάτων στην Καισαριανή / πηγή φωτογραφίας orangepress.gr

Εμπρηστική επίθεση με εκτεταμένες φθορές σε οχήματα σημειώθηκε στην Καισαριανή τα ξημερώματα της Κυριακής (28.12.2025). Εικόνες καταστροφής αντίκρισαν οι ιδιοκτήτες τους, ενώ έρευνα για το συμβάν πραγματοποιούν οι αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό με τα καμένα οχήματα έγινε στις 4:20 π.μ. της Κυριακής έξω από εταιρία διανομών επί της οδού Καραολή στην Καισαριανή.

Στόχος των αγνώστων ήταν τρία φορτηγά διανομής.

Οι δράστες δεν χρησιμοποίησαν μηχανισμό, αλλά περιέλουσαν τα τρία φορτηγά, με τις φλόγες να τα καταστρέφουν.

Περιορισμένες φθορές υπέστησαν και τρία αυτοκίνητα.

Η φωτιά αντιμετωπίστηκε από δύναμη της Πυροσβεστικής.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η ΕΛ.ΑΣ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
185
161
119
116
109
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γκύζη: «Δεν άντεχα άλλο» έγραψε σε σημείωμα πριν πέσει στο κενό ο 74χρονος που μαχαίρωσε την γυναίκα του – Πληροφορίες ότι εκείνη πάσχει από άνοια
Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με τραύματα στο λαιμό - Συγγενικό πρόσωπο μιλάει για «κουραστική κατάσταση» αναφερόμενη στην υγεία της 67χρονης
Το σημείο που κατέληξε ο αυτόχειρας, στη διπλανή ταράτσα
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
14
Αμετακίνητοι στα μπλόκα οι αγρότες: Ουρές χιλιομέτρων στο Κάστρο Βοιωτίας και στο Μαρτίνο από εκδρομείς των Χριστουγέννων
Οι αγρότες της Καρδίτσας σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια των Σοφάδων επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων - «Μόνο ο ειλικρινής διάλογος θα φέρει τις λύσεις», δήλωσε ο Μαρινάκης
Αγρότες
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
119
Newsit logo
Newsit logo