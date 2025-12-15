Συμβαίνει τώρα:
Καίτη Γαρμπή: «Δεν έχει καμία σχέση η δουλειά μας» λέει μετά τις φήμες για εμπλοκή τραγουδιστή σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης

Η Καίτη Γαρμπή ρωτήθηκε μετά τη φημολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες μέρες και προκαλεί αντιδράσεις
Καίτη Γαρμπή
Καίτη Γαρμπή / NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Κεντρικό θέμα συζήτησης στην εγχώρια showbiz έχουν γίνει οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών, για πασίγνωστο τραγουδιστή που αναμένεται να κατηγορηθεί για ασέλγεια και σεξουαλική κακοποίηση. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ο Γιώργος Λιάγκας μετέδωσαν το πρωί της Δευτέρας (15-12-2025) τις πληροφορίες τους. Οι δύο δημοσιογράφοι «συμφωνούν» πως μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν εξελίξεις. Για όλα αυτά ρωτήθηκε και η Καίτη Γαρμπή.

Όπως είπε η Καίτη Γαρμπή, αυτή η συζήτηση δεν αφορά γενικότερα τον «χώρο της νύχτας». Περιμένει και εκείνη τα μάθει το όνομα του συναδέλφου της και φυσικά να αξιολογήσει τα στοιχεία που θα πλαισιώσουν τις καταγγελίες.

«Θεωρώ δεν έχει καμία σχέση η δουλειά μας και η νύχτα για να χρεώσουμε τις ασχήμιες και αυτά που γίνονται στον κόσμο» είπε χαρακτηριστικά η Καίτη Γαρμπή.

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε ότι πρόκειται για ένα «πολύ μεγάλο όνομα», έναν καλλιτέχνη που είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τόνισε πως πρόκειται για μια υπόθεση που είναι γνωστή σε ορισμένους εδώ και μήνες. Από το δικό του ρεπορτάζ, όπως ανέφερε, προκύπτει ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις και αποκαλύψεις.

«Στην περίπτωσή μας με τον Διονύση δεν υπάρχει φθορά στη σχέση μέσω της δουλειάς. Δεν μπορώ να σκεφτώ πως θα είναι του χρόνου, που δεν θα είμαστε μαζί επαγγελματικά», ανέφερε σε άλλο σημείο η Καίτη Γαρμπή.

