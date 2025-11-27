Κακοκαιρία Adel: Κινδυνεύει με κατάρρευση ο μύλος των Αγνάντων μετά τις κατολισθήσεις στα Τζουμέρκα

Η κακοκαιρία Adel έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα με τα Τζουμέρκα να βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μετά τις κατολισθήσεις.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση στον Πάνω Μαχαλά στα Τζουμέρκα με αποτέλεσμα πολλά σπίτια να βρίσκονται μια «ανάσα» από το κενό.

Ξαφνικά μεγάλος όγκος γης υποχώρησε με αποτέλεσμα να παρασύρει τμήματα της πλαγιάς και πολλά σπίτια κρέμονται από μια κλωστή.

Χαρακτηριστικό είναι πως η πλαγιά έχει καταρρεύσει σε βάθος πολλών μέτρων, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο μέτωπο κατολίσθησης που έχει τρομοκρατήσει τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές.

Και αυτό γιατί η αστάθεια του εδάφους παραμένει, η κακοκαιρία συνεχίζεται με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος για κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με το epiruspost με κατάρρευση κινδυνεύει ο μύλος στην περιοχή «Κοδέλες» των Αγνάντων. Πρόκειται για χαρακτηρισμένο νεότερο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο δεν άφησε ανέγγιχτο η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών.

Από τα ορμητικά νερά το έδαφος υποχωρεί και ήδη ένα μέρος του κτιρίου δείχνει να βρίσκεται στον αέρα.

Οι πληγές που άνοιξαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι πολλές και όσο περνά ο χρόνος αποκαλύπτονται ή προστίθενται κι άλλες όπως συνέβη με τις κατολισθήσεις στον οικισμό των Αγνάτων.