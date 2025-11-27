Ελλάδα

Κακοκαιρία Adel: Κινδυνεύει με κατάρρευση ο μύλος των Αγνάντων μετά τις κατολισθήσεις στα Τζουμέρκα

Χαρακτηριστικό είναι πως η πλαγιά έχει καταρρεύσει σε βάθος πολλών μέτρων, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο μέτωπο κατολίσθησης
Κινδυνεύει με κατάρρευση ο μύλος των Αγνάντων
Κινδυνεύει με κατάρρευση ο μύλος των Αγνάντων

Η κακοκαιρία Adel έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα με τα Τζουμέρκα να βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μετά τις κατολισθήσεις.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση στον Πάνω Μαχαλά στα Τζουμέρκα με αποτέλεσμα πολλά σπίτια να βρίσκονται μια «ανάσα» από το κενό.

Ξαφνικά μεγάλος όγκος γης υποχώρησε με αποτέλεσμα να παρασύρει τμήματα της πλαγιάς και πολλά σπίτια κρέμονται από μια κλωστή.

Χαρακτηριστικό είναι πως η πλαγιά έχει καταρρεύσει σε βάθος πολλών μέτρων, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο μέτωπο κατολίσθησης που έχει τρομοκρατήσει τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές.

Και αυτό γιατί η αστάθεια του εδάφους παραμένει, η κακοκαιρία συνεχίζεται με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος για κατολισθήσεις.

milos tzoumerka

Σύμφωνα με το epiruspost με κατάρρευση κινδυνεύει ο μύλος στην περιοχή «Κοδέλες» των Αγνάντων. Πρόκειται για χαρακτηρισμένο νεότερο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο δεν άφησε ανέγγιχτο η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών.

Κατολισθήσεις από την κακοκαιρία Adel στα Άγναντα
Κατολισθήσεις από την κακοκαιρία στα Άγναντα / APOHXOS.GR/EUROKINISSI
Κατολισθήσεις από την κακοκαιρία στα Τζουμέρκα
Από την έντονη βροχόπτωση έχει υποχωρήσει ολόκληρη πλαγιά / APOHXOS.GR/EUROKINISSI
Κατολισθήσεις από την κακοκαιρία Adel
Κατολισθήσεις στα Τζουμέρκα από την κακοκαιρία Adel / APOHXOS.GR/EUROKINISSI

Από τα ορμητικά νερά το έδαφος υποχωρεί και ήδη ένα μέρος του κτιρίου δείχνει να βρίσκεται στον αέρα.

Οι πληγές που άνοιξαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι πολλές και όσο περνά ο χρόνος αποκαλύπτονται ή προστίθενται κι άλλες όπως συνέβη με τις κατολισθήσεις στον οικισμό των Αγνάτων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo