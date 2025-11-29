Κακοκαιρία Adel: Συνεχίζονται οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Στο επίκεντρο Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Με τη χώρα να μετρά τις «πληγές» η κακοκαιρία Adel θα συνεχίσει για άλλη μια μέρα και τελευταία την επέλασή της με βροχές και καταιγίδες.

Η κακοκαιρία Adel θα επηρεάσει μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ανάλογο σκηνικό θα επηρεάσει και τα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα. Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά.

Δεν θα λείψουν οι σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη.

Οι κάτοικοι στο βόρειο Αιγαίο πέρασαν μια δύσκολη νύχτα… Στη Λέσβο η πυροσβεστική δέχτηκε κλήση για απάντληση υδάτων σε ένα υπόγειο σπιτιού στην Πέτρα, ενώ από την βροχή φερτά υλικά πέτρες και λάσπες μεταφέρθηκαν στο οδόστρωμα. Στην πυροσβεστική αναφέρθηκαν καταπτώσεις βράχων προς το Μεγαλοχωρι. Καλή προς το παρόν η κατάσταση και στην Καλλονή στου δύο ποταμούς Τσικνιά και Αχερώνα.

Ισχυρές βροχές έπεσαν και σε Λήμνο Σάμο και Ικαρία όπως και στη Χίο που το βράδυ της Παρασκευής επέστρεψαν πίσω στο αεροδρόμιο της Αθήνας δυο αεροπορικές πτήσεις.

Ο καιρός το Σάββατο

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με βελτίωση μετά το μεσημέρι. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν επίσης στις Κυκλάδες και ιδιαίτερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, με πρόσκαιρο διάστημα βελτίωσης πριν το μεσημέρι.

Δείτε Live την πορεία της κακοκαιρίας

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει άστατος καιρός με βροχές κατά τόπους και κατά περιόδους και σποραδικές καταιγίδες. Περισσότερα και εντονότερα θα είναι τα φαινόμενα στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά. Τις βραδινές πρωινές και κυρίως τις βραδινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 9 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 12-14, στη Θεσσαλία από 5 έως 14-16 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 14-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 11 έως 15-16, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 15-17 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 12 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις έως 6 μποφόρ, αλλά γρήγορα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με ίδιες εντάσεις και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με εντάσεις έως 5 μποφόρ και στα δυτικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς.