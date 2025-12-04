Κακοκαιρία Byron: Εγκλωβισμένοι στη Λακωνία και δρόμοι «ποτάμια» στην Εύβοια – Προβλήματα σε όλη την Ελλάδα

Πολύ μεγάλα προβλήματα έχει δημιουργήσει το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας στη Λακωνία, όπου όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι σε συναγερμό και δουλεύει ασταμάτητα για την αποκατάσταση των προβλημάτων, ενώ προχώρησε σε απεγκλωβισμούς πολιτών που παγιδεύτηκαν σε περιοχές, οι οποίες βούλιαξαν από την καταιγίδα.

Οι ισχυρές καταιγίδες που «χτύπησαν» το νομό Λακωνίας και κυρίως το δήμους Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, μετά το μεσημέρι, προκάλεσαν μεγάλες πλημμύρες στους δρόμους, οι οποίοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, εγκλωβίστηκαν άνθρωποι στα χωριά, έκλεισαν δρόμοι από τα ορμητικά νερά και τα φερτά υλικά που κατέβασαν οι χείμαρροι ενώ, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με ειδικά οχήματα για την απομάκρυνση πολιτών από επικίνδυνες περιοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως έχει καταγραφεί σε βίντεο από την Σκάλα Λακωνίας, τρεις άνθρωποι σώθηκαν την τελευταία στιγμή και απεγκλωβίστηκαν από το αυτοκίνητο.

Συνολικά η Πυροσβεστική έκανε 5 μεταφορές πολιτών, μία από την Αρεόπολη και 4 από το Γύθειο, ενώ έχει λάβει κλήση για τρία άτομα που έχουν εγκλωβιστεί σε παραλιακό κατάστημα στο Βαθύ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν βρίσκονται σε κίνδυνο και αναμένεται να πέσει η στάθμη των υδάτων για να μπορέσουν να τους απομακρύνουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα η Πυροσβεστική έχει λάβει 10 κλήσεις για πλημμύρες από την Αρεόπολη και το Γύθειο, όπου όλοι οι δρόμοι μετετράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το Γύθειο:

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των φερτών υλικών έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Αιγών- Καστάνιας του δήμου Ανατολικής Μάνης, καθώς και στην επαρχιακή οδό Τάραψας- Μονεμβασιάς, από το 22ο χιλιόμετρο, όπου καταβάλλονται προσπάθειες από τα μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας και της Περιφέρειας να απομακρυνθούν τα φερτά υλικά για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία στους επαρχιακούς δρόμους Σπάρτης – Γυθείου, Γυθείου – Αρεόπολης και από Γύθειο προς Πλάτανο και Κονάκια της Ανατολικής Μάνης, αλλά αποκαταστάθηκε.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι στην Εύβοια

Έντονα είναι τα καιρικά φαινόμενα και στην Εύβοια, με τα περισσότερα σχολεία να παραμένουν κλειστά την Παρασκευή (5/12/25) σύμφωνα με το evianews.

Από το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12/25) σφοδρές καταιγίδες, πλήττουν την Εύβοια με αποτέλεσμα κεντρικοί οδικοί άξονες να έχουν προβλήματα, ενώ όσο περνά η ώρα η κατάσταση δυσκολεύει ακόμα περισσότερο.

Η έντονη βροχόπτωση στη Χαλκίδα έχει προκαλέσει σοβαρό μποτιλιάρισμα σε κεντρικές αρτηρίες της πόλης, δημιουργώντας σημαντικές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται ιδιαίτερα αργά και με μεγάλη δυσκολία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαδρομή από τον Καράμπαμπα μέχρι την Ορέστη Μακρή, όπου νωρίτερα, χρειάστηκε περίπου μιάμιση ώρα για να καλυφθεί μια απόσταση που υπό κανονικές συνθήκες δεν ξεπερνά τα λίγα λεπτά.

Κατολισθήσεις και πλημμύρες κατακλύζουν την Κρήτη

Bροχοπτώσεις σημειώνονται από το απόγευμα της Τετάρτης (3/12/25) στην Κρήτη, που έχουν προκαλέσει προβλήματα κυρίως στα νότια του νησιού, στην ευρύτερη περιοχής της Ιεράπετρας Λασιθίου. Καταγράφονται κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές σε υποδομές.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να πέσουν χώματα και βράχια στο δρόμο από τα Τέρτσα προς τον Μύρτο Ιεράπετρας και μέχρι τα όρια του δήμου Βιάννου στο νομό Ηρακλείου με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος.

Στην οδό Φωτάκη, σε ένα στενό δρόμο, κάθετο στη λεωφόρο Δημοκρατίας, επιβατικό αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην άκρη οικοπέδου στο οποίο είχε γίνει εκσκαφή για την ανέγερση οικοδομής, βρέθηκε στο κενό, όταν λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης υποχώρησε μέρος του οδοστρώματος. Ευτυχώς δεν κινδύνεψε πολίτης.

Πλημμύρισαν δρόμοι και στην Ζάκυνθο

Mικροπροβλήματα σε επαρχιακούς, κυρίως, δρόμους και σε ορισμένα χωριά της Ζακύνθου προκάλεσαν η συνεχής και κατά περιόδους έντονη βροχόπτωση, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή.