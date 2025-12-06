Κακοκαιρία Byron: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Μέγαρα, Ανατολική Μάνη και Ευρώτας

Η κακοκαιρία «BYRON» συνεχίζει να πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Οι δήμοι Μεγαρέων, Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα καθώς και οι δημοτικές ενότητες Οινόης και Ερυθρών (του Δήμου Μάνδρας–Ειδυλλίας) τέθηκαν επίσημα το Σάββατο (06.12.2025) σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Πολιτική Προστασία, μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της 4ης και 5ης Δεκεμβρίου που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η απόφαση να τεθούν οι περιοχές αυτές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά την κακοκαιρία Byron υπογράφηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου.

Το μέτρο θα ισχύει για τρεις μήνες, έως τις 4 Μαρτίου 2026. Οι δημοτικές ενότητες Μάνδρας και Βιλίων, που βρίσκονται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω προηγούμενων έντονων καιρικών φαινομένων, θα παραμείνουν σε αυτήν έως τις 2 Φεβρουαρίου και 28 Ιανουαρίου αντίστοιχα. Το υπουργείο σημειώνει ότι, αν απαιτηθεί περισσότερο χρονικό διάστημα για τη διαχείριση των νέων ζημιών, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει παράταση.

Ορισμένες περιοχές επλήγησαν σοβαρά από την καταιγίδα, η οποία προκάλεσε πλημμύρες και ζημιές. Μεγάλο μέρος του Θριασίου επίσης επλήγη σοβαρά από τις πλημμύρες.

Ο ποταμός Ενιπνέας στη Θεσσαλία επίσης ξεχείλισε λόγω των καταρρακτώδεις βροχών.

Τα φαινόμενα σε Θεσσαλία και Μακεδονία θα συνεχιστούν έως το απόγευμα

Παράλληλα, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε το Σάββατο για να αξιολογήσει την κατάσταση στη Θεσσαλία, που έχει πληγεί έντονα από τις καταρρακτώδεις βροχές. Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, στη Θεσσαλία τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι αργά το απόγευμα, με σταδιακή εξασθένηση, ιδιαίτερα στα βόρεια. Στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία οι βροχές θα συνεχιστούν έως τις πρώτες απογευματινές ώρες, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τονίζει ότι το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, παρακολουθεί την εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων και την ετοιμότητα των δυνάμεων, ενώ παρεμβαίνει όπου απαιτείται.

Τη σύγκληση της Επιτροπής είχε ζητήσει ο Νίκος Παπαευσταθίου, ο οποίος παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των φαινομένων, καθώς η καταιγίδα «BYRON» συνεχίζει να δοκιμάζει πολλές περιοχές της χώρας.