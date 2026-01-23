Κακοκαιρία: Πάνω από 1.500 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική στην Αττική το τελευταίο διήμερο

Για τα καλά δοκιμάστηκε η Αττική από την κακοκαιρία των τελευταίων ωρών με το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής να πάρει «φωτιά» από τις κλήσεις των πολιτών για βοήθεια.

Ξεπέρασαν τις 1.500 οι κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων της πυροσβεστικής για τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στην Αττική προχθές, ενώ ακόμα και σήμερα (23.01.2026) υπάρχουν συνεργεία της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στο λεκανοπέδιο.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, λόγω εκδήλωσης των καιρικών φαινομένων, στην Περιφέρεια Αττικής, από την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 07:30 έως σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 06:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 1.558 κλήσεις, για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

– 661 αντλήσεις υδάτων,

– 40 κοπές δέντρων,

– 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και

– 12 αφαιρέσεις αντικειμένων

Η Πυροσβεστική παρακαλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.