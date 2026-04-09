Καλαμάκι: Τραμ συγκρούστηκε με φορτηγάκι

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, 09.04.2026, στο Καλαμάκι στην περιοχή του Αλίμου, όταν τραμ συγκρούστηκε με φορτηγό.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Άλιμο, στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, όταν συρμός του τραμ συγκρούστηκε με βανάκι υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μπροστινό μέρος του τραμ προσέκρουσε στο πλάι του οχήματος, χωρίς ωστόσο να προκληθούν σοβαρές ζημιές. Μέχρι αυτή την ώρα, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Η κυκλοφορία έχει επηρεαστεί προσωρινά όπως και τα δρομολόγια του τραμ.