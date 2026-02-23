Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Καλαμάτα: 58χρονος πλήρωσε σε περίπτερο με πλαστό χαρτονόμισμα των 500 ευρώ

Αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ, και αφού πήρε ρέστα 470 ευρώ, τράπηκε σε φυγή
Χαρτονόμισμα των 500 ευρώ
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Προϊόντα αξίας 30 ευρώ αγόρασε από περίπτερο στην Καλαμάτα ένας 58χρονος. Όμως, πλήρωσε με χαρτονόμισμα των 500 ευρώ, το οποίο αποδείχτηκε πως ήταν πλαστό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026), ένας 58χρονος Έλληνας πήγε στις 21 Φεβρουαρίου σε περίπτερο στην Καλαμάτα.

Εκεί αγόρασε προϊόντα, δίνοντας καταφανώς πλαστό χαρτονόμισμα αξίας 500 ευρώ και αφού πήρε ρέστα αξίας 470 ευρώ, τράπηκε σε φυγή. 

Η… χαρά του, όμως, δεν κράτησε πολύ.

Συνελήφθη, το βράδυ της 22ας Φεβρουαρίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Στην κατοχή του, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε, ενώ το πλαστό χαρτονόμισμα των 500 ευρώ κατασχέθηκε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
118
87
75
69
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κλιματική αλλαγή: Γιατί πλήττουν τη Δυτική Ελλάδα ισχυρές βροχοπτώσεις
Ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αθανάσιος Αργυρίου, εξηγεί με αφορμή τα κύματα κακοκαιρίας που πλήττουν τις τελευταίες εβδομάδες πολλές περιοχές
Πλημμύρες από τις έντονες βροχοπτώσεις στην Ήπειρο
Αυξάνεται η κίνηση στην Αθηνών – Κορίνθου, ουρές σε Κινέτα και Μέγαρα – Επιστρέφουν οι εκδρομείς του τριημέρου
Προβλήματα εντοπίζονται και στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, αφού αυξημένη είναι η κυκλοφορία από το Σχηματάρι έως και την έξοδο της Αττικής Οδού στον Κηφισό
Διόδια 5
Στο νοσοκομείο 7χρονος που κατανάλωσε αλκοόλ αντί για βυσσινάδα στο Ρέθυμνο: Συνελήφθη υπεύθυνος καταστήματος
Το αποτέλεσμα ήταν ο μικρός να χρειαστεί άμεση ιατρική φροντίδα, ωστόσο είναι καλά στην υγεία του - Οι αρχές εξετάζουν τους χειρισμούς του προσωπικού και τα μέτρα πρόληψης του καταστήματος
Αλκοόλ
Newsit logo
Newsit logo