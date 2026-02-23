Καλαμάτα: 58χρονος πλήρωσε σε περίπτερο με πλαστό χαρτονόμισμα των 500 ευρώ

Προϊόντα αξίας 30 ευρώ αγόρασε από περίπτερο στην Καλαμάτα ένας 58χρονος. Όμως, πλήρωσε με χαρτονόμισμα των 500 ευρώ, το οποίο αποδείχτηκε πως ήταν πλαστό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας την Καθαρά Δευτέρα (23.02.2026), ένας 58χρονος Έλληνας πήγε στις 21 Φεβρουαρίου σε περίπτερο στην Καλαμάτα.

Εκεί αγόρασε προϊόντα, δίνοντας καταφανώς πλαστό χαρτονόμισμα αξίας 500 ευρώ και αφού πήρε ρέστα αξίας 470 ευρώ, τράπηκε σε φυγή.

Η… χαρά του, όμως, δεν κράτησε πολύ.

Συνελήφθη, το βράδυ της 22ας Φεβρουαρίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Στην κατοχή του, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε, ενώ το πλαστό χαρτονόμισμα των 500 ευρώ κατασχέθηκε.