Καλαμάτα: Άγνωστος πυροβόλησε δύο φορές στο κέντρο της πόλης

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (23.09.2026) στο κέντρο της Καλαμάτας, όταν άγνωστος φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα.

Οι δύο πυροβολισμοί ακούστηκαν περίπου στις 7:50, στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού, προς την οδό Ξενοφώντος, στο κέντρο της Καλαμάτας και άμεσα αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο.

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Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για να εξακριβωθούν οι συνθήκες του περιστατικού και η ταυτότητα του ατόμου που φέρεται να πυροβόλησε, σύμφωνα με το best-tv.gr.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, νεαρή γυναίκα έχει κληθεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας για να δώσει πληροφορίες. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το περιστατικό.

Δεν έχει αναφερθεί σύλληψη έως αυτή την ώρα. Την υπόθεση διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.