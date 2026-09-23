Κυριακή Γρίβα: Αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο η δίκη στο Εφετείο – Δεν παρουσιάστηκε ο 40χρονος δολοφόνος της

Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, η οποία έπεσε νεκρή από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Ο καταδικασμένος πρώην σύντροφός της, που έχει ομολογήσει ότι την σκότωσε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων, δεν πήγε στο δικαστήριο.

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Την αναβολή αιτήθηκε η υπεράσπιση, καθώς ο συνήγορος του 40χρονου κατηγορούμενου δήλωσε κώλυμα λόγω ασθενείας. Στο αίτημα εναντιώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος αντί αναβολής ζήτησε να διακοπεί η δίκη.

Το δικαστήριο αποδέχθηκε το αίτημα με την πρόεδρο να επισημαίνει προς όλες τις πλευρές ότι «λόγω της ευαισθησίας που έχει αυτή η υπόθεση, δεν μπορεί να τρενάρει…». Η πλευρά του θύματος απάντησε στην επισήμανση ότι «καμία ευαισθησία δεν έχει» για να λάβει από έδρας απάντηση. «Γιατί το λέτε αυτό κύριε συνήγορε; Νομίζω ότι έχετε ενημερωθεί ότι παραπέμφθηκαν και κάποιοι αστυνομικοί», ανέφερε η πρόεδρος.

Ο κατηγορούμενος δεν ζήτησε μεταγωγή και ήταν απών από το εδώλιο.

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Η υποστήριξη της κατηγορίας τόνισε στο δικαστήριο ότι ο καταδικασμένος σε ισόβια κάθειρξη για τέλεση «ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση» και χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης που να σχετίζεται με την ψυχική υγεία του, κρατείται φυλασσόμενος στο ψυχιατρείο των φυλακών.

Οι δικηγόροι της δολοφονημένης Κυριακής καταδικάζουν την απόφαση για κράτηση του δολοφόνου στο ψυχιατρείο κρατούμενων των φυλακών Κορυδαλλού και προαναγγέλουν την υποβολή διαβήματος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Δικαιοσύνης για τις συνθήκες κράτησης του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου.

​Η μητέρα της αδικοχαμένης Κυριακής, Δέσποινα Καλλέα, σημείωσε λίγο πριν το δικαστήριο πως «δεν αντέχω να τον ξαναδώ». Στο δικαστήριο βρέθηκε και ο πατέρας της Κυριακής.

Η δικηγόρος της μητέρας, Έλενα Τζούλη σχολίασε πως η παραμονή του στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού είναι «σκανδαλώδης».

​Σε δηλώσεις της έξω από το δικαστικό μέγαρο, η συνήγορος της οικογένειας, Έλενα Τζούλη, υπογράμμισε τη σημασία της δίκης: ​«Η έναρξη της δίκης σε δεύτερο βαθμό του δολοφόνου της Κυριακής δεν αποτελεί την επανάληψη μιας ακόμα ποινικής διαδικασίας, αλλά την ύστατη προσπάθεια από μεριάς μας για την απόδοση ουσιαστικής δικαιοσύνης. Και αναφέρομαι και καταγγέλλω τη σκανδαλώδη παραμονή του δολοφόνου της Κυριακής στο ψυχιατρείο κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού και τη μεθόδευση αυτής της παραμονής του από τους θεράποντες ψυχιάτρους, οι οποίοι χωρίς νόμιμο και ιατρικό έρεισμα κρατούν άγνωστο πώς και με ποιο λόγο – και γιατί η πολιτεία και τα θεσμικά της όργανα δεν κάνουν τίποτα γι’ αυτό– σκανδαλωδώς στο ψυχιατρείο των φυλακών, που σε σχέση με τις άλλες πτέρυγες πρόκειται για “πεντάστερο”, θα μου επιτρέψετε, για πολύ ευνοϊκούς όρους μεταχείρισης. Γεγονός το οποίο το καταγγέλλουμε για ακόμα μια φορά».

Στη συνέχεια, η κ. Τζούλη αναφέρθηκε στη χωριστή δικογραφία που εκκρεμεί για τους τέσσερις αστυνομικούς (την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον φρουρό του Α.Τ. και τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης που δήλωσε ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί»), οι οποίοι παραπέμπονται σε δίκη ενώπιον του ΜΟΔ για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως: ​«Πλέον με επαρκείς ενδείξεις, με ένα εξαιρετικό παραπεμπτικό βούλευμα, οι τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται. Και να θυμίσουμε και να καταγγείλουμε επίσης τις πειθαρχικές ποινές-χάδι που έφταναν ακόμα και τα 300 ευρώ. Γιατί τόσο αποτιμάται η ζωή της Κυριακής και αυτό έρχεται σε πλήρη αντιπαράθεση με το παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική παράλειψη σε έκθεση σε κίνδυνο. Αντιλαμβάνεστε, η δικαιοσύνη παραπέμπει τους τέσσερις αστυνομικούς για κακούργημα και εσωτερικά οι συνάδελφοί τους που διενήργησαν το πειθαρχικό έκριναν ότι η ζωή της Κυριακής αξίζει 300 ευρώ. Τόσο ήταν η πειθαρχική ποινή».

​Ιδιαίτερα φορτισμένη, η μητέρα της 28χρονης, Δέσποινα Καλέα, σημείωσε: ​«Η σημερινή μέρα είναι για μένα ακόμα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει η Έλενα σήμερα να με συγκρατήσει, αν τον φέρουν και τον ξαναδώ. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να τον ξαναδώ. Δεν μπορώ. Δεν θα τα καταφέρω σήμερα ξανά. Δεν θέλω να το ζω αυτό. Είναι για μένα μια μέρα που ξυπνάει εννοείται μνήμες που δεν έχουν σβήσει ποτέ. Ελπίζω να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε ό,τι μου πει η Έλενα, να μου κρατάει το χέρι, να με στηρίζει. Και αυτό που με εξοργίζει περισσότερο, αυτό που ήρθα περισσότερο να μάθω είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρείο, ενώ δεν χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας».

Τέλος, προσέθεσε: ​«Αυτό θα το αναμένω με τεράστια αγωνία. Να μάθω ποιες είναι οι δικαιολογίες, ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή των τεσσάρων αστυνομικών και όλων όσων εμπλέκονται για αυτή τη δολοφονία του παιδιού, του δικού μου του παιδιού. Αυτό θα ήθελα να μάθω, ποιες θα είναι οι δικαιολογίες και ποιος θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για αυτή τη δολοφονία».