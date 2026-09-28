Ελλάδα

Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 38χρονος που πυροβόλησε δύο φορές κατά της πρώην συντρόφου του

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση διαδραμάτισε και το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, στο οποίο έχει καταγραφεί η επίθεση εναντίον της 25χρονης
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
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Προσωρινά κρατούμενος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε ο 38χρονος, που κατηγορείται ότι πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, το πρωί της περασμένης Τετάρτης (23/9/2026) στο κέντρο της Καλαμάτας.

Η απολογία του 38χρονου στην Καλαμάτα διήρκεσε περίπου δύο ώρες και, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του και η μεταγωγή του σε σωφρονιστικό κατάστημα. Κατά την απολογία του φέρεται να δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος για την πράξη του. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι πυροβόλησε σε απόσταση από την 25χρονη, με σκοπό να την εκφοβίσει και όχι να τη σκοτώσει.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της ενδοοικογενειακής απειλής, της παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σε ό,τι αφορά το απειλητικό τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε λίγο πριν από την επίθεση και να είπε στην 25χρονη ότι «η ζωή σου είναι λίγη», ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και ότι δεν θυμάται τι ακριβώς ειπώθηκε.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση φαίνεται ότι διαδραμάτισε και το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, στο οποίο έχει καταγραφεί η επίθεση εναντίον της 25χρονης.

Το οπτικό υλικό που έφερε στο φως το newsit.gr αποτυπώνει την αστυνομική κινητοποίηση μετά το περιστατικό και προστίθεται στα στοιχεία που συνθέτουν το χρονικό της υπόθεσης.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα συνέβησαν το πρωί της Τετάρτης (23/09/2026), όταν η 25χρονη κατευθυνόταν πεζή προς την εργασία της.

Ο 38χρονος φέρεται να την πλησίασε με το αυτοκίνητό του, να σταμάτησε και να κατέβηκε κρατώντας κυνηγετικό όπλο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, πυροβόλησε δύο φορές προς το μέρος της.

Η 25χρονη δεν τραυματίστηκε, όπως επίσης δεν τραυματίστηκε κάποιος από τους διερχόμενους πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Οι δύο τους είχαν διατηρήσει σχέση περίπου δύο χρόνια, η οποία είχε ολοκληρωθεί στις αρχές Αυγούστου. Στο διάστημα που ακολούθησε, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, είχαν σημειωθεί δύο περιστατικά ζηλοτυπίας, ενώ ο 38χρονος φέρεται να είχε στείλει απειλητικά μηνύματα και στην οικογένεια της 25χρονης.

Μέχρι τότε, πάντως, δεν είχε γίνει καταγγελία στις Αρχές.

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